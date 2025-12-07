Mrs. GREEN APPLE若井滉斗「日々の何気ない瞬間の一言が、自分のパワーになっていた」大人になってから気づいた、学生時代の若井を支えてくれていた“母の言葉”とは？
3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。
12月1日（月）の放送では、新企画「都道府県限定授業」として、愛知県の生徒（リスナー）のメッセージを紹介。ミセスが「言葉の力」について語り合う場面がありました。
――この日は、愛知県の生徒から届いた「言葉の力ってすごいなと思った瞬間はありますか？」という質問に答えました。
大森：若井は、「言葉の力ってすごいな」って、いくつで思った？
若井：僕はね……学生の頃かな。毎朝、出かけるとき、母親が「頑張ってね」って声をかけてくれて。「いってらっしゃい」「頑張ってね」って。当時は「はい、行ってきます……」みたいな感じで流しちゃっていたけど。でも、それでパワーもらっていたことがめちゃくちゃあったし。お弁当もそうだけど。日々の何気ない瞬間のそういう一言っていうのが、自分のパワーになってたりとかっていうのは、めちゃくちゃありますよ！
大森：本当だよね。
（写真左から）Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗
