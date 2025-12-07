「孝行したい時に親はなし」という諺は、「サザエさん」を含め、昭和の漫画には時々セリフとして登場していたように記憶している。当時の平均寿命は現代より短かったため、親孝行のチャンスは少なく、後悔する人が多かったのかもしれない。

しかし、私の感覚としては、親が亡くなるよりも、配偶者が亡くなることの方が、精神的にキツいのではないかと思う。親は自分で選んでいないうえに、自分よりも年上なので、先に亡くなるのは道理といえば道理なのだ。一方、配偶者は自分が選んだ相手であり、親よりも、一緒に生活する時間が長くなる場合が多いからだ。【取材・文＝中川淳一郎】

失ってから知る大切なこと

過去に酒を酌み交わしたことのある60代男性の妻が病気で亡くなったことを同氏のXで知ったのだが、これが本当に気の毒であるのに加え、彼の悲しみに溢れた投稿を見かける度に、自分自身も配偶者（妻）を徹底的に大切にしなければ、と思ったのである。

悲しみは突然訪れる（写真はイメージです）

同氏は妻の死後、彼女が結婚指輪を外して保管していたことを知ったという。一体どのような気持ちで外したのか？ 自身の死期を悟ったのか、それとも全く別の考えで外していたのか――。永遠に答えの出ない謎について同氏は懊悩し、今では彼女の分も合わせ、2つの指輪をつけているそうだ。

こういったエピソードを聞くだけで、彼の辛い心の内に触れたような感じがして、いたたまれない気持ちになってしまう。と同時に、現在配偶者がいる人は、後悔せぬようお互いに相手を労わって、仲良くし、尊敬の念を抱き合うべきだ、という思いに駆られる。まぁ、離婚を望んでいる人やモラハラ・DVを受けていたり、相手が不倫三昧だったりする人は別の感情があると思うが。

私自身、同氏が悲しみを抱くのは当然だと思う。さらに彼が「彼女にあれをしてやっていればよかった」や「あの時なぜ声を荒らげてしまったのだ」などと後悔をするのも、致し方ないことだろうと察する。そして、同じ寝室で隣にスヤスヤ寝ている配偶者の姿を見るのがどんなに幸せなことだったのかを、失ってから知るのだろうな、などと思いを馳せる。

なんでもないと思っていた日常、いや、時にウザいとさえ思っていた配偶者の行動や発言が、いかに貴重だったかを思い知らされるのが、配偶者に先立たれることでもたらされる最大の影響なのだろう。「亡くなって分かる、配偶者の重要性」ということを彼は日々感じているし、今、配偶者が元気な人もいずれはそのような日が来ることは避けられない。だったら相手が生きている間に何をすればいいのだろうか？

配偶者が突然いなくなった時をシミュレーションすべき

とにかく「日常」が非常に貴重なものであることをまずは噛み締めた方がいいだろう。私自身は33歳の時、婚約者を失った。鬱病を患っていた彼女は、会社に行けなくなり、結局解雇された。その4ヶ月後に自死する。私自身、当時「赤ちゃん帰り」的な状態になっていた彼女に呆れる面もあったし、希死念慮がやってくる鬱病の本当の恐ろしさを知らなかったため強引に外に連れ出したりして嫌がられた。

彼女が亡くなってからは私自身も仕事をする気になれず、実際に気分が落ち込んで仕事をあまりできなかった。配偶者にはまだなっていなかったものの、あそこで彼女に呆れたことや、彼女を置いて連日飲みに行ったことは後悔した。結局、自分が誰かに対してイヤな振る舞いをすると、将来の自分に、後悔となって襲いかかってくるのだ。

この手のことは、時々通っていた店が潰れた時にも考える。「あぁ、もっと行っておけばよかったのにな」と。店であれば営業最終日になんとか訪れて罪悪感を減らすことはできるが、人間はその最後の瞬間に立ち会えないこともある。

死期が近い配偶者が闘病生活をしていて、「その日」が来ることを感じていた場合は優しく、愛情をもって接することができるだろうが、人は交通事故や心筋梗塞などで突然亡くなることがある。そうすると、その日の朝、口論をしていた場合は一生の後悔となるだろう。

だったら何をすべきかといえば、日々、配偶者がいる人生を、尊いもの、愛おしいものと捉え、仲良くすることである。私は現在妻がいるが（子供はいない）、彼女は月に2回ほど東京へ出張する。時にはタイやカナダにも出張をする。重いパソコンやタブレットをバッグに入れてその小さい身体で「よっこいしょ」と持ち上げる瞬間を見ると、「あぁ、健気な人だ……」と毎度思う。

私のワガママで東京を脱出し、今では佐賀県に住んでいるのだが、もしも彼女が私と結婚していなかったらもっとラクに、移動をすることのない人生が送れたのではないか、なんてことも思う。だからこそ帰ってきた彼女を迎え入れる時は「立派に仕事を完遂したね」と、感謝の気持ちを抱くとともに、その晩の食事は彼女の食べたいものを作る。

とにかく、冒頭で紹介した60代男性の憔悴ぶりを見ていると、なんとしても自分自身の配偶者を大事にしたいと考えるようになるし、彼にもいずれは妻との思い出が悲しみではなく幸せだった時間だったと振り返ることができるようになってほしいと感じるのだ。というわけなので、今、配偶者に対してキツく当たってしまいがちな人は、その人が突然亡くなった場合、いかに悲しくなるかのシミュレーションはしておいた方がいい。

ネットニュース編集者・中川淳一郎

デイリー新潮編集部