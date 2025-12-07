プロレスラー・ラッシャー木村が永眠して、今年で15年半あまりが過ぎた（2010年５月24日没）。逝去した翌日、新聞ではこんな見出しが躍った。

〈マイクでも観客魅了〉（西日本新聞）

〈試合後のマイク人気〉（沖縄タイムス）

〈“必殺技”はマイク〉（サンケイスポーツ）etc.

年末になると、筆者は思い出すことがある。試合後のマイク・パフォーマンスが定着した1980年代後半、あの木村選手がマイクを持たなかった日が、２回あったことを。それは当時の主戦場だった全日本プロレスの冬の風物詩「世界最強タッグ決定リーグ戦」シリーズ中のことであった。「ラッシャー木村がマイクを持たなかった試合」を、振り返りたい（文中敬称略）。

木村のパフォーマンスに嬉しそうな馬場（1989年12月6日、日本武道館）

頼まれると断れない

ラッシャー木村のマイク・パフォーマンスといえば、エースを担ってきた国際プロレスが崩壊し、他団体の新日本プロレスに挑戦を表明するため、リング上で発した第一声が印象に残る。

「こんばんは」

これから敵として暴れる団体のリング……しかし、この余りにも慎ましい挨拶に、場内は失笑の渦と化した。良くも悪くも新日本プロレスのファンからの蔑みに、一役買ってしまったことは否めない。木村にくわえ、国際プロレスの残党であるアニマル浜口、寺西勇と「はぐれ国際軍団」の当時の闘い模様については以前の当コラム（2024年２月26日配信）に譲るが、その後、木村は単独で、新団体UWFへ移籍する。かつての新日本のフロントであり、UWFを作った、新間寿の希望だった。

何せこの木村、プロレスラーになるために北海道から上京したはいいが、相撲部屋を覗いていたらご相判にあずかり、そのまま力士デビュー（四股名は「木ノ村」）。御馳走になったからには、「辞める」と言えなかったという。しかし、十両まで上がるとますます辞められなくなるからと、その目前に脱走。念願の日本プロレスに入るが、ここでは世話になった豊登が立ち上げた東京プロレスへの参加を請われ、拒めず移籍。これが崩壊すると、新団体、国際プロレスの吉原功代表に「どうしてもお前が必要だ」と口説かれ、国際入りするも、こちらも崩壊して「こんばんは」の迷言から新日本プロレスでヒールとして活動し、UWFへ……。

その強面から想像がつかないが、頼まれると断れない人の好さがあったのだ。アニマル浜口、寺西勇には、「おっ父（とう）」と慕われ、UWFでは前田日明が、よく個人的な悩みを相談していたという。木村の人柄に敬服していた前田は以前、筆者にこんな話をしてくれた。

「木村さんの息子さんは養子なんだ。木村さんは彼をソルボンヌ大学まで行かせている。木村さんて、そういう人なんだよ」

しかし、体制や方針の変化、並びに新間寿が離れたことから1984年10月、木村はUWFを退社。翌11月、全日本プロレスに入団した際、木村は言った。

「今回、初めて自分の意思で、団体を決めました」

傍らには、ジャイアント馬場がいた。

馬場との邂逅

当時、「世界最強タッグ決定リーグ戦」（以下、「最強タッグ」）でのパートナーを探していた馬場が、マスコミを通じ、UWFを辞めた木村との会談を熱望した。だが、会食の場に現れた木村は酒にも食事にも手をつけなかった。木村のプロ・デビューは1965年。その頃の馬場は、あの力道山も王者に名を連ねた日本の至宝・インターナショナルヘビー級選手権を保持しており、雲の上の存在だった。ましてや団体を転々として来た自分と違い、今は押しも押されもせぬ、全日本プロレスの総帥である。真人間である木村の遠慮と緊張はピークに達していた。すると、馬場は聞いた。

「……飲まないのか？……すいませーん、同じのを一つ」

そう言って酒を頼むと、まず自分がクイッと美味そうに空けた。２人と親しかった、プロレス評論家の菊池孝さんがかつて、こう述懐していた。

「馬場ちゃんは下戸じゃないけど、お酒は飲まないタイプ。糖尿の気もあったしね。だけど、その時は自分から空けた。木村の気持ちを、なんとか自分で解きほぐしてやろうとしたんだね」

後に、「あの瞬間、“この人にお世話になろう”と決めた」と、木村から全日本入りの理由を聞かされたという。

1984年の「最強タッグ」にはタッグを組んで出場。だが、同年12月８日の愛知県体育館大会で2人は仲間割れする。この試合はテレビのゴールデンタイムで生中継されており、馬場、木村組の試合中、何故か、元国際プロレスの剛竜馬がリングサイドに登場。木村が馬場を裏切り、ヒール組織「国際血盟軍」の結成を発表したのだ（※メンバーは剛の他、元から全日本にフリーで上がっていた元国際プロレスの鶴見五郎、アポロ管原）。馬場、木村組を応援していた筆者は心底ガッカリしたが、頼られると嫌と言えず、面倒見の良い木村が、かつての仲間たちを見殺しにするとも思えなかった。

そこで翌1985年より、馬場と木村（国際血盟軍）の抗争が開始される。その最中、懐かしい再会もあった。リング上で、ある選手と対峙した際、呼びかけられた。

「おっ父（とう）！ 懐かしいなぁ！」

寺西勇だった。新日本のリングで「はぐれ国際軍団」で共に闘った、剛や鶴見以上の同志だ。だが、今は味方ではない。長州力率いるジャパンプロレス勢のメンバーの一員として、こちらも全日本プロレスに上がっていたのだ。逆に言えば、国際血盟軍、ジャパンプロレス勢と、当時の全日本には、対抗勢力が複数いたことになる。これに加え、従来の外国人勢もいるわけで、ファンの関心も日々、めまぐるしく動いた筈だ。

木村が試合後、マイクを持ち始めたのは、そんな1985年の後半からだった。前出の馬場との逸話ではないが、元々無口なタイプ。だが、アピールしないと自分達が忘れられてしまうという危機感があったのだ。

「馬場この野郎！ 誕生日じゃねぇか」

「馬場ぁ、これで勝ったと思うなよ！」「次こそ絶対に逃がさないからな！」……。

そんなマイク・パフォーマンスに、人柄の良さが滲み出て来たのは、1985年の冬からだった。その日、６人タッグ戦で馬場組に勝利した木村は言った。

「馬場ぁ！ ……どうしちゃったんだよ？ これじゃあ『最強タッグ』に優勝出来ないぞ」（1985年11月30日）。

翌年４月より、元横綱の輪島がプロレス入りし、馬場がその海外トレーニングに同行すると、木村の生来の人間性は、更にマイクに表れていった。

「お前らこの野郎！ 馬場をどこに隠したんだ！……寂しいじゃないか！」

そして、その馬場が帰国すると、

「馬場！ どこに行ってたんだよ！……寂しかったじゃないか！ これからまた、毎日勝負してやるからな。もう逃げるんじゃないぞ！」。

以前は試合が終わるとすぐ退場していた馬場も、この辺りから、最後まで木村のマイクを聴くようになった。ファンがクスクス喜んでいるのを感知し、自分も木村の“マイク劇場”の大事な要素なんだと受け入れる鷹揚さも、何とも馬場らしかった

翌1987年１月23日には、「馬場、この野郎！ お前、今日、誕生日だってな！ 一言言わせろ！ 『おめでとう』」というマイク・パフォーマンスをしての退場後、その木村側の控え室のドアを叩く音があった。開けると、馬場元子夫人が立っていた。

「はい。お裾分け」

全日本プロレスの本隊（生え抜きレスラーたち）で祝ったのだろう、バースデーケーキの一部だった。元子夫人もニコニコと嬉しそうだったという。木村のマイクは、完全に会場名物になっていった。

「馬場！ アニキと呼ばせてくれ」

「馬場！ 俺は焼肉10人前を食って来て頑張ったけど負けた。だがな、今度は20人前食って来るから覚悟しとけよ！」（1987年４月23日）

「馬場！ シリーズオフにハワイに行ってたんだってな。お前はグァバジュース飲んで来ただろうが、俺だって日本でポカリスエットを飲んで頑張って来たんだ！」（同年７月３日）

「今日は作戦会議をやったけどダメだった。こいつに俺の英語が全然通じないんだ。だけど、次は通訳を付けるから覚悟しとけよ！」（同年７月22日。木村＆ティジョー・カーンvs馬場＆２代目タイガーマスク）

そしてある意味決定的な、1988年８月29日のマイクの瞬間が訪れる。この日の日本武道館大会では、ファン投票を参考にカードが組まれ、木村は馬場と久々の一騎打ち。実に「ファンの観たいカード・シングル部門」の４位だった。そして、一敗地にまみれた木村はマイクを取った。

「馬場。どうも俺は、お前に貫録負けしてるな。これからはお前に負けないように、俺も葉巻を吸うからな。あとなぁ……。これだけお前と試合をしていると、俺はもうお前を、他人とは思えないんだよ。だから、一度でいいから、お前のことを、アニキと呼ばせてくれ」

場内は大爆笑。馬場も思わず吹き出し、笑顔で応えた。そして、「最強タッグ」直前のシリーズで、木村はマイクで告げた。

「一度でいいから、『アニキ、ありがとう』と言ってみたい。だから、今年の最強タッグは、俺と“兄弟タッグ”を結成してくれ！」（1988年10年26日。後楽園ホール）

馬場も快諾し、1988年11月の「世界最強タッグ」で発進した“兄弟コンビ”は、それまでの紆余曲折があった分、圧倒的なファンの支持を得た。「アニキ！ 俺、思ったより、頼りになるだろ？」「このまま勝ち進んで、シリーズが終わったら、２人で美味い酒、飲もうぜ！」と、木村のマイクも絶好調だ。しかし、同シリーズ内で、マイクを披露出来ない時があった。それが、天龍源一郎、川田利明組との対戦であった（12月４日）。

天龍はこのシリーズ開幕時、盟友の阿修羅原を解雇で失い、若手の域を出ていなかった川田利明を緊急のパートナーにして大会に参加しており、自身が率いる「天龍同盟」は存続の危機に瀕していた。とはいえ、試合は天龍の馬場へのラリアットの奇襲から始まり、互いに譲らぬ大熱戦に。基本的には「最強タッグ」の公式戦でしか日本人のトップ勢とは絡むことのない馬場に、「１年に１度と言わず、何度でも（天龍と）やりたい」と言わしめる名勝負となり、馬場、木村組が勝利した。すると、喋ろうとした木村のマイクが、チョップで天龍に阻止されたのだ。その意図を天龍は試合後、語った。

「あれがあると、徳俵のない相撲になっちゃう。徳俵があるからこそ、相撲は面白いんだから」

難解な表現だったが、どんな時でも試合後のマイクがとりあえず披露される令和のプロレスの現状に照らすと、真意が見える気もする。少なくとも、「マイクが無ければ締まらないような勝負を、俺たちはしていない」という含意はあったのではないか。

マイクを持たなくても……

そして、ラッシャー木村が、マイクを持たなくなる試合が、翌年、もう１試合、訪れた。それは、まさに「最強タッグ」で馬場と組んでの、再びの天龍との公式戦だった。

1989年11月29日、札幌中島体育センター。カードは馬場、木村vs天龍＆スタン・ハンセン。試合は予期せぬ幕開けをする。まだジャンパーも脱いでない天龍が入場して来た馬場に、リング内からトペを見舞ったのだ。臨戦態勢が取れておらず、ガウン姿のまま場外のコンクリートの床に崩れ落ちる馬場。鉄柵に腰を打ち付けたのか、半失神状態で立ち上がれない（※実際、セコンドの応急処置を受け、立ち上がるまで、５分以上を要している）。ある意味、反則と言っていいゴング前の奇襲攻撃。だが、“弟”、木村は戦闘不能の馬場を見やり、即座に意外な行動を見せた。

Ｔシャツを脱いで、手にツバをつけ、リングに上がって行ったのだ。「俺1人でもやってやる」の意思表示だったのか。相手は、大袈裟でなく、当時の日米最強タッグと言っていい天龍とハンセンである。だが、木村の決意は本物だった。いきなり往年の必殺技であるブルドッキング・ヘッドロックを天龍に見舞い、ハンセンをロープに振り返してラリアット……。馬場が立ち上がり、タッチする９分過ぎまで、天龍とハンセンの、時に２人がかりの攻撃に決して背中を見せず、正面から対した。

試合はその唯一のタッチから13分、今度は馬場が孤軍奮闘し、最後はフォール負け。天龍が言うには、「返すと思った」という。しかしながらそれは、馬場が負けを認めたという気持ちではなかったか。後日テレビ放送のあったラテ欄には、珍しく、こんな見出しが躍っている。

「プロレス史に残る名勝負 天龍 ハンセンvs馬場 木村」（1989年12月10日）

“プロレス史に残る”というのは、馬場が、初めて日本人（天龍）にフォールを獲られたという意味を含んでいる。されど、終わった後の馬場の表情は実に爽やかだった。だが、一方で、木村はと言えば……泣いていた。自分が馬場を守れなかったという気持ちだったか。落涙しながらリング下で抱きつく木村の肩を、馬場は優しい笑顔でポンポンと叩いた。

この日、ラッシャーは、マイクを持たなかった。

＊＊＊

「おっ父（とう）……！ 懐かしいなぁ！」

そう、リング上で寺西に呼びかけられた逸話には、続きがある。懐かしさのあまり、木村がホロリとしかけた瞬間、寺西から強烈な右の張り手が見舞われたのだ。

「フッとこっちの気持ちが抜けた瞬間に来たからね。あれは効いたよ(笑)。『なんだよ、元気でやってんじゃねえか』って」

試合後にそう語る木村の表情は、ことの他嬉しそうだったという。

そんな木村が現役時代、口にしていた信条は、「相手が自分に対して手を抜いてるとわかったら、プロレスを辞めたい」だった。

マイクを持たなかった木村の話を書いた。しかし、筆者にはあの日、天龍とハンセンが待つリングに、単身、向かって行った姿が、どんなマイクよりも雄弁に、彼のプロレスへの思いを物語っているように思うのである。

寡黙で、しかし、他人を見捨てられぬ心優しい男は、どんな物事にも背中を見せない、真のファイターだった。

瑞 佐富郎

プロレス＆格闘技ライター。早稲田大学政治経済学部卒。フジテレビ「カルトQ〜プロレス大会」の優勝を遠因に取材＆執筆活動へ。現在、約１年ぶりの新著『10.9 プロレスのいちばん熱い日 新日本プロレスvsUWFインターナショナル全面戦争 30年目の真実』（standards）が好評発売中。

