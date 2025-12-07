【チャンピオンズC／馬場情報】土曜は8枠好走も“イン突き”がコース攻略　枠と血統で浮上した想定“10人気”の爆穴

第26回チャンピオンズカップ（GI、ダ1800m）が行われる中京競馬場の馬場情報が7日、JRAより発表された。中京は芝・ダートともに「良」でスタート。

芝のクッション値は「9.5／標準」、ダートの含水率はゴール前3.8％、4コーナー4.6％と計測された。

■いかにロスなく立ち回れるかがカギ

中京競馬場は金曜に1.0ミリの降雨が見られた程度で、今週は概ね好天に恵まれ土曜中京ダートは「良」スタート。土曜中京10R・中京日経賞（3歳上2勝クラス）はダ1200m1分10秒9と、昨年のチャンピオンズC同日に行われた同条件のクロフネCと全く同じタイムを計測した。

その中京日経賞もそうだが、中京コース特有のスパイラルカーブにより4コーナーでは外を回す馬にロスが生じ、インを通った馬の台頭が目立った。チャンピオンズCと同じダ1800mで行われた土曜中京7R・3歳上1勝クラスでは、8枠15番のラマンシュが2着に突っ込んだが、3～4コーナーを経済コースで回り、直線はインから脚を伸ばしてのものだった。土曜は前が粘れば後ろも届くフラットな傾向だったが、やはりいかにロスなく立ち回れるかがカギか。

その点、2枠のメイショウハリオ、4枠のラムジェット、ウィルソンテソーロ、5枠のアウトレンジ、テンカジョウはイン突き対象の差し・追込馬として警戒したい。

血統傾向は、ドレフォンが9番人気1着、11番人気3着と穴を開け、サンダースノーやブリックスアンドモルタルなど、ストームバードやダンジグを祖とするアメリカンのノーザンダンサー系種牡馬が台頭。チャンピオンズCではサンダースノー産駒のナルカミに注目が集まるが、同産駒のテンカジョウはイン突きが決まるなら不気味な存在だ。

2025年（チャンピオンズC当日日曜）

┗ゴール前＝芝11.1％｜ダ3.8％

┗4コーナー＝芝11.4％｜ダ4.6％

芝のクッション値＝9.5［標準］

2024年（レモンポップ）

含水率

┗ゴール前＝芝12.5％｜ダ6.4％

┗4コーナー＝芝12.0％｜ダ6.9％

芝のクッション値＝9.5［標準］

2023年（レモンポップ）

含水率

┗ゴール前＝芝10.6％｜ダ1.4％

┗4コーナー＝芝12.1％｜ダ1.7％

芝のクッション値＝9.1［標準］