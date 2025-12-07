演歌歌手の藤あや子（64）が5日、ブログを更新。様々な手料理が並んだ「あや子メシ」を披露した。

2017年4月9日に再婚したことを発表した藤。相手の男性は24歳年下だそうで、2025年3月31日に更新したブログでは「結婚8周年を祝いました。他人同士が長く生活を共にすることは、絶対難しいと思っていたけど、一度もけんかをすることもなく（愛猫の）マルオレちゃんと家族4人で、穏やかな日々を過ごすことが出来て心からありがたいと思います」と、夫と乾杯している写真を投稿するなど、仲むつまじい夫婦の様子を公開している。

また「おうちごはん」というタイトルの投稿では、2人分の料理が並ぶ食卓も公開しており、「あや子シェフは最高ですね！」「旦那様がうらやましいです！」など、様々な反響が寄せられている。

12月5日は「あや子メシ。皆さんも寒さを乗り切るために好きなものをいっぱい食べてね」とつづり、「キクラゲとニラのいり卵」「ゆず風味塩から揚げ」「黒ハンペンフライ」「具だくさん豚汁」といった手料理を披露している。

この投稿にも「料理上手でステキ！」「あや子メシイイな〜」「あやこさんの愛情たっぷりおうちごはんで寒い冬も乗り越えられそう」など、様々なコメントが寄せられた。（『ABEMA NEWS』より）