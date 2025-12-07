ＡＫＢ４８が６日、東京・日本武道館でグループ結成２０周年を記念したコンサート（７日まで）を開催した。

「２０周年記念コンサート Ｐａｒｔ２」と題した３日目の夜公演には、高橋みなみ、小嶋陽菜、峯岸みなみ、柏木由紀、指原莉乃、横山由依ら１１人のＯＧメンバーが集結。現役メンバーと一つとなり、２０周年ならではのスペシャルで熱いステージを届けた。

冒頭、小栗有以ら現役メンバー１０人、高橋みなみ、小嶋陽菜、峯岸みなみ、柏木由紀、指原莉乃のＯＧがステージに登場。高橋の「ＡＫＢ〜！」の掛け声が響き渡り、「ＲＩＶＥＲ」で幕開けすると、さらに横山由依らＯＧ６人も加わり「重力シンパシー」など４曲を披露。この日、最年長３７歳の小嶋が「最年長、頑張ってます！ 新旧ＡＫＢのヲタのみんな元気〜？」と狆嶋節瓩埜討咾け、峯岸は「子育てをしながら昨日の配信を見てて、私本当にここに立つの？とすごい不安だったんですけど、ファンの皆さんがアイドルに戻してくれました！」と喜んだ。

また、初日４日公演のリクアワでお披露目となった２１期研究生の郄橋舞桜、田中沙友利、牧戸愛茉、森川優、渡邉葵心が登場。３期生の柏木、４期生の倉持明日香を前に自己紹介。代表して渡邉が大先輩に「これを楽しみに頑張っていたというものはありますか？」と質問すると、柏木は「逆にきこちゃんは？」と尋ねる。渡邉は「初めてのステージにも関わらず、みなさんにコールをしてもらえてうれしかったので、もっといろんな方にコールしていただけるように頑張りたいです！」と模範解答。柏木由紀も「完璧かよ！」と太鼓判を押し、「帰って缶ビールあけた時の一口目って言おうとしてた、あっぶな〜！」と笑いを誘った。

そして、高橋らＯＧ８人と現役メンバー１０人で高難易度のダンスナンバー「根も葉もＲｕｍｏｒ」を披露すると、まさかの選曲に会場中から驚きの声が。高橋をセンターに渾身のパフォーマンスで魅せ、ファンの度肝を抜いた。ＯＧ全員が息を切らしながら倒れ込み、指原は「スタジオを借りて個人練習したり、めちゃくちゃ練習しました！」と話せば、小嶋は「（曲の）途中ではける練習をしていたんだけど、なるちゃん（倉野尾成美）とかみんな教えてくれたし、頑張ろうと思いました」と感謝。高橋が「呪縛から解き放たれたね」と晴れやかな表情を見せると、会場は笑いと労いの拍手に包まれた。

ＡＫＢ４８グループ総監督の倉野尾成美は「ＯＧの皆さんがリハーサル期間から本気で挑んでくださって、かっこいい背中を見せてくださって、現役メンバーと同じくらいの熱量でこのコンサートを準備してくださっているんだなと分かって、現役メンバーもそれに感化されて一緒にコンサートを楽しむことができているので、本当に感謝しています！」感激した。

３公演の構成に携わった高橋は「今日はＯＧみんなにめっちゃ出てもらって、現役メンバーと一緒にライブをつくるぞ！という気持ちで臨みました」と告白。向井地美音は「一緒に作り上げることができて、本当に良い経験になりました」と満面の笑みを浮かべ、倉野尾が「この先もＡＫＢ４８が皆さんの青春の中にあり続けられるように頑張ります！」と誓い、「夕陽を見ているか？」を全員で歌唱。高橋みなみと指原莉乃は思わず涙を浮かべた。