輪っかだと、“バー”じゃないけどね。

2000年代初頭、日本の携帯電話はガラケー（ガラパゴスケータイ）と呼ばれ独自の進化を遂げまくっていました。機能も形もとにかく豊富でしたが、デザイン性でアタマ一つ抜け出たモデルが、2003年に出たauの「INFOBAR（インフォバー）」でした。

ボタンが白黒の市松模様「ICHIMATSU」と、赤地にランダムな配色の錦鯉モデル「NISHIKIGOI」は、今でも根強い人気でDNAが受け継がれています。

INFOBARがスマートリングに？

auが提供するスマートリカバリーリング「Smart Recovery Ring」が、このたび「INFOBAR」カラーの「Smart Recovery Ring／INFOBARコラボモデル」としてお目見えします。指輪なので常に身に着け、パーソナルヘルスケアAIが日々の睡眠や活動、ストレスレベルを検出します。

指輪は薄さ2.2mmで重さ約3gのチタン製。幅が広いので、文字やイラストをプリントするエリアはもうあるワケです。そこにINFOBARのカラーリングを採用すると…リングなのにINFOBARになっちゃいます。

Image: au

健康作りをお手伝いするキャラクター

アプリ内には、青いキャラクター「ウェリー」が食事や睡眠などの助言をくれます。その通りにやっていると疲れがリカバリー（回復）されます。心身ともに健康になれますね。

体重の管理は、これまた錦鯉柄のスマートバスマットとの連携で記録ができます。コアなファンなら、こっちも揃えておかないとですよ？

もっとINFOBARの遺伝子を感じたい

しかし2025年に、ウェアラブルになったINFOBARで体調管理ができるだなんてね。とはいえ、ぶっちゃけるとスマートリングにただプリントしただけというのはちょっともったいない気もします。au繋がりでファンが多いのも分かりますが…これがINFOBARである意味はあんまりないのかなぁ？ 電話の膨らんだボタンを模してプニプニ押せたり、光ったりなどのギミックがあればソレっぽさが増すのでしょうけどね。

いつかINFOBARをベースに開発したウェアラブル端末が出たら、もっとブっ刺さる人が続出すると思います。スマートウォッチでも腕輪型の活動計でも、2003年の熱量と独創性を感じたいですね。

入手はクラファンで

気になる方はクラウド・ファンディングで出資してみましょう。頓挫や延期の可能性もあるので、もし出資する際はご注意くださいね。

Source: YouTube, CAMPFIRE via au (1, 2)