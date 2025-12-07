すべてのドラマをチェックする本誌ライターたちが、秋ドラマの名作を一挙に振り返り！ 今期もクライマックスまで見逃せない！

20代編集M（以下、M）：クライマックスに向かう秋ドラマですが、まずはここまでを振り返っていかがですか？

50代記者H（以下、H）：日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』にどっぷりハマっています。妻夫木聡と佐藤浩市の人間臭い掛け合いに毎回ウルッとしちゃって。競馬のレースシーンも臨場感がすごくて、’90年代の競馬ブームで有馬記念に勝った自分の思い出までよみがえるほど（笑）。

30代記者S（以下、S）：本当に。あの競馬のシーン、どう撮っているのか気になります。馬も騎手も動きがリアルで迫力満点。馬の血統と家族の継承が奇麗に響き合った物語は大作感が半端ないです。

M：目黒蓮演じる非嫡出子の耕一が、馬を相続して馬主になる展開は、映画『国宝』を思い出しました。

S：わかる！ 中川大志のエリート若手馬主との、出自の異なる2人の対決も今後の見どころですよ。あと、SNSでは、『じゃあ、あんたが作ってみろよ』がすごいバズってますね。

M：実は私、母に勧められて見始めたんです。竹内涼真が演じる勝男の、「自分は作らないのに口を出す」あの感じ、母世代には刺さるらしくて。

S：「諦めなくていいんだ」と思わせるものがあるんですよね。価値観って変わりづらいけれど、このドラマは無理やりじゃなく、人との関わり合いのなかで気づき、少しずつ変わっていく。それってすごく理想的だと思います。実家パートで、勝男と鮎美それぞれの価値観の背景が見えたのもよかったです。

H：勝男のどこか憎めない感じや、リアクションの愛らしさは、竹内涼真そのものって雰囲気で、ハマり具合がすごい。最初はなんて古くさい男だろうと思ったけど、健気な男に大変身しちゃって（笑）。

M：展開がテンポよくて飽きないし、人間関係がギスギスしていないから、気楽に見られるのも人気のポイントですね。

S：ドラマの根本にあるのは家族の物語ですよね。今期は、『ザ・ロイヤルファミリー』を筆頭に、“家族”をテーマにした作品が目立つ印象です。

H：『終幕のロンド―もう二度と、会えないあなたに―』は、草磲剛演じるシングルファーザーと一人息子の温かな日常と、遺品整理人として見えてくる亡くなった人と遺族の物語を丁寧に描いていると思う。

S：大泉洋主演の『ちょっとだけエスパー』も、エスパー集団がコミュニティを作って支え合う姿にファミリー感がありますね。脚本は“逃げ恥”の野木亜紀子さんで、先が読めない展開はさすが！

M：大泉洋の生真面目で不器用な主人公もハマり役だし、ディーン・フジオカのチャラいおじさんも絶妙。宮粼あおいは可愛いうえに、演技がこんなに上手だったんだ！ って驚きました。

S：彼らエスパーが「世界を救う」と信じてやっていることが、実は他人の人生を変えてしまっているという怖さも見えてきて、すごくスリリング。考察好きにはたまらないですよ。

H：考察といえば、間宮祥太朗と新木優子の『良いこと悪いこと』。最初、いじめっ子といじめられっ子という単純な構図だと思って見ていたら、複雑な人間関係が解き明かされてきましたよね。

S：これ、今期のじわじわ人気枠です。主人公たちと同世代の私には、間宮祥太朗らの行きつけの「イマクニ」の世界観がドンピシャで。主題歌のポルノグラフィティの『アゲハ蝶』も昔よく歌ってたなあ、と懐かしい気持ちになりました。

M：今期は、刑事ドラマもエンタメ性が高いですよね。

H：『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』は情報犯罪を追う捜査機関が舞台。情報技術だけじゃなく、アナログで、人に寄り添う捜査も描いています。沢口靖子、安田顕という大人世代向けのキャストも魅力的。女性総理大臣も現実よりもこれが先ですね。

S：『新東京水上警察』は映像の迫力が圧倒的で、アクションも見応え十分。湾岸署も登場するのは、『踊る大捜査線』復活への布石かな？ と、踊るファンとしてワクワクしています。

M：最後は、三谷幸喜脚本の『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』。放送前から注目されていましたが。

H：菅田将暉、二階堂ふみ、神木隆之介……演技巧者が勢ぞろいで、毎回楽しみですね。’84年の渋谷が舞台なので、50代視聴者は思い出話に花が咲いています。コージーコーナーのジャンボシュークリーム、本当に流行っていたんだよ！

S：私は昔、演劇をやっていたので、みんなで作り上げていくあの雰囲気を見ると、「ああ、こうだったなあ」って。シェイクスピアの要素がたっぷり入っているので、最後は悲劇で終わらなければいいなと思いながら見ています。

M：豊作ぞろいと評判の秋ドラマですが、いまの時代にフィットした作品が多いのが印象的ですね。

■本誌記者のBEST3

【50代記者H】

1『ザ・ロイヤルファミリー』

2『じゃあ、あんたが作ってみろよ』

3『ちょっとだけエスパー』

【30代記者S】

1『良いこと悪いこと』

2『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』

3『ザ・ロイヤルファミリー』

【20代編集M】

1『じゃあ、あんたが作ってみろよ』

2『ちょっとだけエスパー』

3『ザ・ロイヤルファミリー』