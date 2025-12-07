久々にお怒りだ。

【もっと読む】「総理に失礼だ！」と小池都知事が大炎上…高市首相“45度お辞儀”に“5度の会釈”で対応したワケ

東京の小池知事が5日の定例会見でブチ切れ。地方税収が東京都に集中しているとして、政府・与党が新たな偏在是正策の導入を検討していることについて「東京を狙い撃ちするがごとくに収奪し他の自治体に分配するのは、地方自治の根幹を否定するものに他ならない」と怒りをブチまけたのだ。

東京の税収を他の自治体に配分する仕組みは2008年に導入された。国は、法人事業税の一部を国税に切り替えて再配分。法人住民税の一部も地方交付税の原資になった。結果、23年度の都の税流出額は1.4兆円にも上ったという。偏在是正は、全国の自治体の行政サービスの質を一定水準に保つことが目的なのだが、小池知事は「都税の収奪はヤメロ」と怒っているわけだ。

そこへ今回は、高市政権が新たな“収奪策”を検討していることが発覚。法人事業税と法人住民税を再配分する仕組みの強化に加え、新たに「固定資産税」の再配分スキームの新設も俎上に載せてきた。小池氏の側近が言う。

「偏在是正を巡っては、過去に全国知事会の会議で知事が他道府県知事から何度も批判されてきた。税収が少ない道府県と東京の行政サービスの格差が大きすぎるというわけですが、それは国の地方創生策がうまくいかない責任を東京に転嫁しているだけですよ。都を悪者にするのはやめてもらいたいものです」

■バラマキをやり過ぎた結果

「今回の一件は都と官邸による“プロレス”だと思っていたんですがねぇ」と言うのは、ある都政関係者だ。

「先月中旬、小池さんと高市さんは官邸で面会。偏在是正は小池さんにとって最大の関心事ですから、高市さんと向かい合って『この件は穏便にしてね』と持ち掛け、互いに握り合ったとみられていた。ところが、そうはならなかった。小池都政は、水道料金無償化や子育て世帯支援策などバラマキをやり過ぎた。高市官邸としては『そんな余裕があるなら税収を地方に回せ』ということではないか」

今後、小池知事と高市首相のバトルは激化必至だ。

「偏在是正を実現すれば、東京以外の地方は潤うので、地方選出の自民議員にとってはアピールポイントになる。高市さんは彼らに材料を提供したい意図があるのかもしれません。小池さんの攻撃には粛々と対応していくのでしょう」（官邸事情通）

小池知事は、狙っていた「初の女性首相」を高市氏にとられ、頭にきているといわれている。果たしてどんな攻撃を仕掛けるのか。

◇ ◇ ◇

小池知事と高市首相の初対面のシーンで、SNSが大炎上。そのワケとは…●関連記事【もっと読む】『「総理に失礼だ！」と小池都知事が大炎上…高市首相“45度お辞儀”に“5度の会釈”で対応したワケ』で詳報している。