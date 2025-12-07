食楽web

創業90年を超える老舗の卸問屋が手がける、うなぎ専門店『うなぎ四代目菊川』。数々の名店にうなぎを卸してきた確かな目利き力で知られ、選び抜いたうなぎを気軽にいただける良店です。

『うなぎ四代目菊川 東京駅黒塀横丁店』

今回訪れたのは、東京駅八重洲口地下1階の黒堀横丁にある店舗。予約なしで利用でき、ゆったり過ごせる個室テーブル席やカウンター席も完備されています。旅や出張の途中でもふらりと立ち寄りやすい懐の深さを感じるお店です。

この日は、名物の 「蒲焼き1本重」を注文しました。注文後に焼き上げます。うなぎは、この待ち時間も含め、醍醐味ですよね。

「蒲焼き1本重」

『うなぎ四代目菊川』は、関西風のしっかりとした焼き目が特徴で、外はカリッ、中はふっくら。噛むほどにうなぎの旨みが広がり、素材の良さをストレートに伝える見事な技術です。

「うな丼」もボリューム満点［食楽web］

東京駅でのご褒美ご飯にもピッタリな贅沢感です。気軽に、「うな丼」の用意もありますし、一杯飲みながら……という場合には、「う巻き」など、一品料理もあります。香ばしさに誘われて、ぜひ足を運んでみてください。

（撮影・文◎岩井なな）

●SHOP INFO

うなぎ四代目菊川 東京駅黒塀横丁店

住：東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京駅構内 B1F 黒塀横丁

TEL：03-6256-0805

営：11:00～23:00（L.O.22:00）

https://www.yondaimekikukawa.com/