【大阪グルメ】精肉店直営！ 地元愛用の洋食屋『グリルSano惣』へ昔から変わらぬ味を求めて
食楽web
●大阪・北区で愛され続けて62年。親子3代で通う常連も多い洋食屋『グリルSano惣』の人気の理由を探ってきた。
地元に帰ると必ず立ち寄る、思い出のお店ってありませんか？
子どものころに家族で通った定食屋さんや商店街のお惣菜屋さん。「昔、あの店のコロッケをよく食べたな」なんて、想像するだけで胸が温かくなる味。大阪北区にある創業62年の洋食屋『グリルSano惣（サノソウ）』は、まさにそんなお店です。
天神橋筋六丁目駅から徒歩10分
平日はサラリーマンで席が埋まり、休日には家族連れで大賑わい。イートインだけでなくテイクアウトも人気で、街のお惣菜屋さん、お弁当屋さんとしても親しまれています。
「親子3代、4代で通ってくれる方が多いんですよ。遠方に引っ越しても『大阪に帰ってきたら絶対来る』って言ってくださる方もいて。ほんとにありがたいです」と話すのは、お店を切り盛りする佐野さん親子。
昔から変わらない味に魅了される人も多く、吉本芸人屈指の美食家・ケンドーコバヤシさんも絶賛するほどです。
お肉屋さん直営！上質な洋食をお手頃価格で
昭和の雰囲気あふれる店内
『グリルSano惣』は、創業70年を超える老舗精肉店『佐野惣』の直営店。精肉店で取り扱うお肉を使った洋食をリーズナブルに楽しめます。
「海老フライライス」や「ハンバーグライス」といった定番メニューが全18種類。なかには550円という思わず二度見するようなお値打ちメニューもあります。
リーズナブルなメニューの数々
そして、この店の魅力ともいえるのが豊富なトッピング。メインに目玉焼きやエビフライ、鶏のから揚げなど、好きなものを追加できる仕組みで、自分だけのスペシャルな一皿を作れるんです。
今回は「上牛カツライス」に人気メニューの「コロッケ」をトッピングしてみました。
変わらぬ味で愛される「上牛カツライス、コロッケ」
「上牛カツライス」950円、「コロッケ」100円
きつね色に揚がった上牛カツとコロッケの横に、千切りキャベツとスパゲティが添えられています。出来立ての上牛カツを頬張ると、衣はカリッと香ばしく、牛肉はやわらかくてジューシー。赤身と脂肪分のバランスが良く、噛めば噛むほど旨味が溢れ出します。
これほど上質な牛肉を1,000円以下で味わえるのは、やはり精肉店直営ならではですね。
適度な厚みとやわらかさ ［食楽web］
たっぷりとかかっているデミグラスソースは、野菜とフルーツ、牛すじをじっくり煮込み、完成までに1か月以上もかかるそう。サラッとしているのにコク深く、フライの味を優しく引き立てています。
続いて、62年前のレシピを変わらず守り続けているという、一番人気のコロッケをいただきましょう。
ラードで揚げた絶品コロッケ
アツアツをかじると、ザクッとした衣の中から、なめらかなじゃがいもが顔を出します。スパイスと牛すじを使っているらしく、優しいながらもご飯がどんどん進む味！ こちらもデミグラスソースと抜群に合います。
笑顔が絶えない佐野さん親子
「友達のところに遊びに行くからって、コロッケを手土産に持って行ってくれるお客さんも多いんです」と佐野さん。生のまま購入して自宅で揚げる人もいれば「やっぱりラードで揚げた出来立てが良い！」と熱々をテイクアウトしていく人もいるそうです。
「有名なお店がいっぱいある中で『ここのコロッケが一番おいしい』って言ってくれるのが一番嬉しいです」と弾けるような笑顔で話してくれました。
心がホッと温まる場所
実家のようなほっこり温かい空気感と美味しい料理に、お腹も心も大満足。今度はカレーライスにハンバーグでものせてみようか。食べたいメニューが多すぎて、再訪が楽しみで仕方ありません。
（撮影・文◎安達春香）
●SHOP INFO
グリルSano惣
住：大阪府大阪市北区長柄西2-4-14
TEL：06-6354-8110
営：イートイン 11:00～15:00、テイクアウト 11:00～16:00
土曜日はイートイン・テイクアウトともに11:00～15:00
休：日、祝