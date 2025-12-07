食楽web

●大阪・北区で愛され続けて62年。親子3代で通う常連も多い洋食屋『グリルSano惣』の人気の理由を探ってきた。

地元に帰ると必ず立ち寄る、思い出のお店ってありませんか？

子どものころに家族で通った定食屋さんや商店街のお惣菜屋さん。「昔、あの店のコロッケをよく食べたな」なんて、想像するだけで胸が温かくなる味。大阪北区にある創業62年の洋食屋『グリルSano惣（サノソウ）』は、まさにそんなお店です。

天神橋筋六丁目駅から徒歩10分

平日はサラリーマンで席が埋まり、休日には家族連れで大賑わい。イートインだけでなくテイクアウトも人気で、街のお惣菜屋さん、お弁当屋さんとしても親しまれています。

「親子3代、4代で通ってくれる方が多いんですよ。遠方に引っ越しても『大阪に帰ってきたら絶対来る』って言ってくださる方もいて。ほんとにありがたいです」と話すのは、お店を切り盛りする佐野さん親子。

昔から変わらない味に魅了される人も多く、吉本芸人屈指の美食家・ケンドーコバヤシさんも絶賛するほどです。

お肉屋さん直営！上質な洋食をお手頃価格で

昭和の雰囲気あふれる店内

『グリルSano惣』は、創業70年を超える老舗精肉店『佐野惣』の直営店。精肉店で取り扱うお肉を使った洋食をリーズナブルに楽しめます。

「海老フライライス」や「ハンバーグライス」といった定番メニューが全18種類。なかには550円という思わず二度見するようなお値打ちメニューもあります。

リーズナブルなメニューの数々

そして、この店の魅力ともいえるのが豊富なトッピング。メインに目玉焼きやエビフライ、鶏のから揚げなど、好きなものを追加できる仕組みで、自分だけのスペシャルな一皿を作れるんです。

今回は「上牛カツライス」に人気メニューの「コロッケ」をトッピングしてみました。

変わらぬ味で愛される「上牛カツライス、コロッケ」

「上牛カツライス」950円、「コロッケ」100円

きつね色に揚がった上牛カツとコロッケの横に、千切りキャベツとスパゲティが添えられています。出来立ての上牛カツを頬張ると、衣はカリッと香ばしく、牛肉はやわらかくてジューシー。赤身と脂肪分のバランスが良く、噛めば噛むほど旨味が溢れ出します。

これほど上質な牛肉を1,000円以下で味わえるのは、やはり精肉店直営ならではですね。

適度な厚みとやわらかさ ［食楽web］

たっぷりとかかっているデミグラスソースは、野菜とフルーツ、牛すじをじっくり煮込み、完成までに1か月以上もかかるそう。サラッとしているのにコク深く、フライの味を優しく引き立てています。

続いて、62年前のレシピを変わらず守り続けているという、一番人気のコロッケをいただきましょう。

ラードで揚げた絶品コロッケ

アツアツをかじると、ザクッとした衣の中から、なめらかなじゃがいもが顔を出します。スパイスと牛すじを使っているらしく、優しいながらもご飯がどんどん進む味！ こちらもデミグラスソースと抜群に合います。

笑顔が絶えない佐野さん親子

「友達のところに遊びに行くからって、コロッケを手土産に持って行ってくれるお客さんも多いんです」と佐野さん。生のまま購入して自宅で揚げる人もいれば「やっぱりラードで揚げた出来立てが良い！」と熱々をテイクアウトしていく人もいるそうです。

「有名なお店がいっぱいある中で『ここのコロッケが一番おいしい』って言ってくれるのが一番嬉しいです」と弾けるような笑顔で話してくれました。

心がホッと温まる場所

実家のようなほっこり温かい空気感と美味しい料理に、お腹も心も大満足。今度はカレーライスにハンバーグでものせてみようか。食べたいメニューが多すぎて、再訪が楽しみで仕方ありません。

（撮影・文◎安達春香）

●SHOP INFO

グリルSano惣

住：大阪府大阪市北区長柄西2-4-14

TEL：06-6354-8110

営：イートイン 11:00～15:00、テイクアウト 11:00～16:00

土曜日はイートイン・テイクアウトともに11:00～15:00

休：日、祝