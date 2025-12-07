元TOKIOの松岡昌宏（48）が7日、自身がパーソナリティーを務めるNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。「誰に対しても明るくて優しいやつ」という年下女優について語った。

先月21、22日に香川県・丸亀市で行われたイベントに女優の上戸彩、俳優の要潤らと参加したといい、「凄くいい時間を過ごすことができましたね」と振り返った。

上戸とは19年前に行われたデザイナー・山本寛斎さんの東京ドームでのショー「太陽の船」で共演した松岡。上戸について「その時から何も変わってなくて。彼女は母親になり、もうしっかり子育てもしてお母さんであり、なんだけれども、俺なんかとしゃべってる時はなんか全然変わんなくて、一番最初に会った頃と。今でも“松兄、松兄”とかって。で、“こんなことがあってね”とかって話を屈託のない笑顔で言ってくれるわけですよ。上戸の面白いところは“ねえ、聞いて聞いて”みたいな、ちょっと子供っぽい、少女っぽいところがあるの」と話した。

「一人目だったか、二人目のお子さんだったかな、生まれた時にたぶん上戸はうれしかったんだろうね。そりゃうれしいよね、自分のお子さんだから。“松兄見て！凄いかわいくない？”って写真が送られてきたんだけど、うつ伏せの写真なのよ。だから、“上戸、かわいいけど、顔が見たいぞ”って。“あ、ごめんごめん”みたいな。そういうやつだから、誰に対しても明るくて優しいやつなのよ」とした。

イベントでは、そんな上戸とともにギネス世界記録にも挑戦。“うどんを大人数で食べる”というもので、なんと315人で一斉に食べる記録に挑戦し、これに、松岡と上戸も参加した。

「みんなで喜びを分かち合いながら、“凄いね”“本当に凄いね”って上戸が横で言っているのを見ながら、“いやいやいや、それをちゃんと素直にこれだけ一緒に楽しめるお前も凄いぞ”って」としみじみ。「我々って、一応やっぱり、かっこつけたりじゃないんだけど、見られてる感みたいなの大事にする。彼女、そういうのは全然ないんですよ。本当に素直な意見で、思ったことを素直にちゃんと丁寧に説明できる人。なんか凄いその空間も楽しかったです」と話した。