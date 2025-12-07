突然飛び出したシカとの“奇妙な30秒” ロシアではポツンと“大の字”…氷上で立てなくなったシカ“続出”で救助活動
岐阜・関市で、夜中に走行中の車の前にシカが飛び出し、衝突する瞬間がカメラに捉えられた。
一方、ロシアでは氷上で身動きが取れなくなったシカが複数見つかり、地元の漁師たちが救出した。
突然飛び出したシカと衝突の瞬間
岐阜・関市で11月4日午前2時頃、車で走行中のドライバーが撮影したのは、突然飛び出してきたシカの姿だ。
シカは「ガン」という音と共に車に激しく衝突した。
ドライバーにむち打ちなどはなかったか話を聞くと「全然それはない。車もなんともない」とのことだった。
一方、シカの方も衝突をものともせず、そのまま車道を走り出していた。車は距離を取ってシカの後ろをゆっくり進んだが、シカは道路を直進することにしか頭にない様子…。ドライバーは、「長く感じましたね…」と語った。
衝突から約30秒後、シカはようやく道から外れ、去っていった。
氷上で動けぬシカを漁師が救助
一方、ロシアでは危機に瀕したシカたちの姿が撮影されていた。
動画が撮影されたのは11月末で、氷の上で大の字になったシカは、ツルツル滑って一歩も動けない様子。実は現場は湖の上だった。見かねた地元漁師がシカを優しく持ち上げてソリに乗せ救い出した。
よく見るとあちこちに黒いカゲがみられ、すべてが立ち往生したシカだった。
数えたところ、その数11頭。
漁師は一頭一頭救い出したが、ほとんどのシカにけがはなく健康な状態だったという。
（「イット！」 12月3日放送より）