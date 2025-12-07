記録的なものとなるのだろうか。



長年クラブを支えた右SBであるカイル・ウォーカーが退団したものの、彼の後釜となる右SBを獲得しなかったマンチェスター・シティ。



それでも得意のコンバートからマテウス・ヌネスを右SBとして成長させ、今では信頼できるSBとなっている。



ただ、彼に続くSBは不在の状況。守備力に定評のあるアブドゥコディル・クサノフがいるものの、本来はCBの選手であり、CBの陣容次第では来季そちらで起用される可能性もある。





リコ・ルイスは守備力のなさが致命的で、第8節エヴァートン戦以降、出番がない。『The Athletic』によると、シティは来夏の移籍市場で右SBの獲得を検討しており、プレミアリーグのニューカッスルに所属するイングランド代表DFティノ・リヴラメントがターゲットとして浮上しているようだ。23歳のSBで、イングランド代表に選ばれている実力者。ホームグロウンの要件を満たしており、左SBとしてもプレイすることができる。ただ、ニューカッスルは同選手を放出するつもりはなく、同メディアはリヴラメントを獲得するには1億1500万ユーロ(約208億円)の移籍金が必要になると予想している。これまでプレミアリーグのクラブが1億ユーロ越えの選手を獲得してきた歴史はあるが、DFでは未だ1億ユーロ越えは出ていない。『transfermarkt』によると、DFのこれまでの移籍金記録はシティがヨシュコ・グヴァルディオルをライプツィヒから獲得した際に支払った9000万ユーロとなっている。ウォーカーのこれまでの活躍が示したように、SBにも実力者が必要となるが、シティは記録的な移籍金を提示し、リヴラメントを獲得することになるのだろうか。