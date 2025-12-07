日本人5選手が先発出場のシント・トロイデンが5連勝で暫定2位に！　伊藤涼太郎はPKで今季6得点目をマーク

写真拡大

　ジュピラー・プロ・リーグ第17節が6日に行われ、シント・トロイデンはクラブ・ブルッヘと対戦した。

　シント・トロイデンは6日、ジュピラー・プロ・リーグ第17節でクラブ・ブルッヘと対戦。GK小久保玲央ブライアン、CB谷口彰悟、MF山本理仁、MF伊藤涼太郎、FW後藤啓介がスタメンに名を連ねると、1−1で迎えた32分に、PKキッカーを務めた伊藤のシーズン6点目となるゴールでリードに成功した。その後、一度は追いつかれたものの、81分にFWアンドレス・フェラーリが決勝点をマーク。3−2で勝利し、リーグ戦5連勝を達成。暫定2位に浮上している。

　なお、ベンチ入りしたMF松澤海斗に出場機会が訪れなかったほか、73分には後藤が右足を痛めて交代している。

　シント・トロイデンの次戦は、13日の第18節アンデルレヒト戦となる。

【スコア】
シント・トロイデン　3−２　クラブ・ブルッヘ

【得点者】
0−1　16分　ラファエル・オニェディカ（クラブ・ブルッヘ）
1−1　21分　アルブノール・ムヤ（シント・トロイデン）
2−1　32分　伊藤涼太郎（シント・トロイデン）
2−2　70分　キー・フロ（クラブ・ブルッヘ）
3−2　81分　アンドレス・フェラーリ（シント・トロイデン）


【ゴール】PKを冷静に沈めた伊藤涼太郎