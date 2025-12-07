ポップカルチャーの祭典、「東京コミコン2025（東京コミックコンベンション2025）」が2025年12月5日に開幕した。初日の「セレブ＆マーベル・コスプレ・ギャザリング」ステージには、マーベル・コミック編集長のC.B.セブルスキーが登場。（MCU）映画『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』の予習にふさわしいコミックを語った。

いまだ謎のベールに包まれている『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』だが、セブルスキーが薦めるのは「時間を作ってMCU映画をすべて観ておくこと」のほか、ファンタスティック・フォーのコミックだ。ロバート・ダウニー・Jr.が演じるドクター・ドゥームを予習しておくようアピールした。

具体的にタイトルを挙げたのは、2025年2月～11月に刊行されたシリーズ「One World Under Doom（原題）」。圧倒的な力で新たな世界秩序を手にしたドクター・ドゥームを中心に、さまざまなスーパーヒーローたちがその影響を受けるイベント・シリーズだ。残念ながら未邦訳だが、公開までの1年間に少しずつ読み進められるはず……？

またセブルスキー氏からは、2026年5月からも新たなシリーズが始まることが明かされ、「こちらにも注目してほしい」とのこと。『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』との関連性は未知数だが、ぜひチェックしてみては。

もっとも秘密主義で知られるマーベルのこと、ケヴィン・ファイギ率いるマーベル・スタジオのチームが、セブルスキー氏に映画の内容を伝えているのかどうかさえ定かではない。ただし、コミックを読んでおくことで思わぬ関連性やイースターエッグを堪能できるのもファンならではの楽しみ方だ。余力のある方はこの機会に！

東京コミコン2025 開催概要

名称 東京コミックコンベンション2025 （略称：東京コミコン2025） 会期 2025年12月5日（金）11:00～19:0012月6日（土）10:00～19:0012月7日（日）10:00～18:00 ※開催時間は変更となる可能性があります 会場 幕張メッセ（〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）1ホール～6ホール予定 主催 株式会社東京コミックコンベンション、東京コミックコンベンション実行委員会 イベント内容 国内外映画、コミックなどの最新情報公開、企業出展（限定・先行商品の販売、グッズの展示など）実際に映画で使用されたプロップ（小道具）やレアグッズの展示、最新技術を使った様々なコンテンツの体験、海外セレブ俳優との交流、ステージでのライブやパフォーマンス、コスプレイヤーとの交流、コンテスト、漫画家やイラストレーターの作品展示や販売、「アーティストアレイ」 お問い合わせ先 東京コミックコンベンション事務局 info@tokyocomiccon.jp