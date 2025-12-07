松村沙友理「サンジャポ」で結婚・妊娠を生報告 ご祝儀もらった人気芸人明らかに
【モデルプレス＝2025/12/07】女優の松村沙友理が12月7日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜あさ9時54分〜）に出演。結婚と第1子の妊娠を生報告した。
【写真】33歳元乃木坂メンバー、ご祝儀もらった大物
12月3日、自身のInstagramを通じて結婚と第1子の妊娠を発表した松村。冒頭には、爆笑問題の太田光と田中裕二から祝福されると、松村は「ありがとうございます！お2人からもご祝儀いただいちゃって、嬉しいです！」と笑顔で感謝。「結婚式はやるんですが？」と質問を受けると、「まだ決まってないんですけどやりたい」と話し、太田からは「一応早めに教えてください！」と伝えられていた。
松村は12月3日、りんごの絵文字を添え「私事で恐れ入りますが、 このたび結婚いたしましたこと、 ならびに新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」と結婚と妊娠を発表。「わんこも2匹に増え、守るものができたことで、 日々の気持ちがより豊かになり、たくさんのパワーをもらっています」と2匹の犬と暮らしていることも明かし、最後には「体調に気をつけながらにはなりますが、引き続き私らしくさゆりんご全開で頑張ります！」と呼びかけている。（modelpress編集部）
情報：TBS
◆松村沙友理、結婚・妊娠を生報告
◆松村沙友理、結婚・第1子妊娠を発表
