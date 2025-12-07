シニアプロの確実に寄せる方法！ヒジをゆるめて関節の硬さをカバー
シニアプロの真骨頂はグリーンまわりでの巧みな寄せワザ。ダフりやトップを回避し確実に寄せる方法をマスターしよう！
ヒジをゆるめれば肩まわりや手首の関節も柔らかくなる
歳をとるほど関節が硬くなり、手や体が思うように動かなくなる。とくに繊細なタッチが求められるアプローチをカバーすることが必要だと白潟はいう。
「インパクトでクラブが芝に突っかかり、抜けが悪くなるのは、ヒジの関節が硬くなっている証拠。これをカバーするために、私はヘッドの重さを感じながら、両ヒジをゆるめて構えます。こうするとヒジの関節だけでなく、肩まわりや手首の関節も柔らかくなり、動きがなめらかに。緊張した場面でも、クラブの抜けがよくなります。また、年齢を重ねると感性が鈍くなるので、ボールを無理に高く上げず、低く打ち出したほうが、ミスなく確実に寄せられますよ」
ヒジが突っぱるとダフりやトップに
アドレスで緊張してヒジが突っぱると、硬くなった関節がさらに硬くなってしまい、クラブの抜けが悪くなる
Point1：両ヒジを軽く曲げてゆとりをもたせる
まずヒジを曲げて手のひらを上に向け、ヒジの関節を意識する。次にクラブを握り、ヘッドの重さを感じる。こうしてヒジにゆとりをもたせることが大切。ヒジを曲げすぎると打点位置がズレやすくなるため、軽く曲がった状態が理想
Point2：無理に上げずに低い球で寄せる
高い球より低い球のほうが、打ち方の難易度が低く、感性が鈍くなってもミスなく打てる。SWよりAW、AWよりPWと、ロフトが立っている番手を選択するのが賢い戦術。ラフでも無理に上げず、状況が許すかぎり低く打ち出す
高い球はミスと背中合わせ
ふわりと高く上げる球は、難易度が高いうえに、関節の柔らかさと繊細なタッチが要求される。歳をとって感性が鈍くなると、大きなミスが出やすいので注意しよう
いかがでしたか？ ぜひ、レッスンを参考にして練習してみてください。
レッスン＝白潟英純
●しらかた・ひでずみ／1966年生まれ、福岡県出身。172㎝、70㎏。19年は公式戦の日本プロゴルフシニア選手権で悲願のシニアツアー初優勝。賞金ランク8位と大活躍。九州ゴルフ倶楽部八幡コース所属。
構成＝小山俊正
写真＝圓岡紀夫
取材トーナメント＝日本プロゴルフ
シニア 住友商事・サミットカップ