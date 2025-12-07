JRAは7日、香港国際競走（14日、シャティン）に出走を予定しているアーバンシック（牡4＝武井）、ウインカーネリアン（牡8＝鹿戸）、サトノレーヴ（牡6＝堀）、エンブロイダリー（牝3＝森一）、ローシャムパーク（牡6＝田中博）の関東馬5頭がシャティン競馬場に到着したと発表した。

6日午後8時55分発のフライトで成田空港から出国し、現地時間7日午前0時50分に到着。同4時にシャティンに入った。

香港スプリントを予定しているサトノレーヴの斉藤助手は「輸送中は落ち着いており、順調に輸送をこなしてくれました。食欲があって顔つきもいつもと変わらず、状態はいいと思います」と報告した。同レースのウインカーネリアンは「4度目の海外遠征ということもあり、いつもと変わらず順調ですよ」と椎名厩務員。香港ヴァーズのアーバンシックは辻本助手が「思ったより落ち着いており、問題なく輸送を終えることができました」と順調さを口にした。

香港マイルのエンブロイダリーは「初の海外遠征だけど思った以上に落ち着いており、カイバもよく食べています」と及川厩務員。香港カップのローシャムパークは高野助手が「落ち着いているし、カイバもよく食べています。さすが海外遠征慣れしているな、といった感じです」と到着後の様子を伝えた。

ベラジオオペラ（牡5＝上村）、ロードデルレイ（牡5＝中内田）、ソウルラッシュ（牡7＝池江）の関西馬3頭は3日夜に関西空港から出国し、4日深夜に現地入りしている。

香港ジョッキークラブが発表済みの出走予定馬（騎乗予定騎手）は以下の通り。

【香港ヴァーズ＝芝2400メートル】ロスアンゼルス（ムーア）、アルリファー（マクモナグル）、ジアヴェロット（アッゼニ）、ゴリアット（スミヨン）、ソジー（ギュイヨン）、アーバンシック（ルメール）、エンスード（ウィリアムズ）、エイドン（マーフィー）、モーメンツインタイム（ボウマン）、バンドルアワード（マクドナルド）、カーインジェネレーション（フェラリス）

【香港スプリント＝芝1200メートル】カーインライジング（パートン）、サトノレーヴ（ムーア）、ラッキースワイネス（リョン）、ヘリオスエクスプレス（ボウマン）、ウインカーネリアン（三浦）、ファストネットワーク（マクドナルド）、カーデム（マーフィー）、ラッキーウィズユー（フェラリス）、ビューティーウェイヴス（バデル）、レイジングブリザード（アヴドゥラ）、トモダチココロエ（ベントレー）、ヴンダバー（ウィリアムズ）、ディヴァーノ（H・ドイル）

【香港マイル＝芝1600メートル】ソウルラッシュ（C・デムーロ）、ヴォイッジバブル（パートン）、ドックランズ（マーカンド）、ビューティージョイ（アヴドゥラ）、ギャラクシーパッチ（マクドナルド）、ボーバティエ（プーシャン）、ハッピートゥギャザー（バデル）、レッドライオン（ボウマン）、サンライトパワー（スミヨン）、マイウィッシュ（フェラリス）、コパートナープランス（ギュイヨン）、パッチオブテタ（ウィリアムズ）、ザライオンインウィンター（ムーア）、エンブロイダリー（ルメール）、補欠→プレイフォーマー（未定）

【香港カップ＝芝2000メートル】ロマンチックウォリアー（マクドナルド）、ベラジオオペラ（横山和）、ローシャムパーク（ルメール）、ロードデルレイ（レーン）、ガレン（マクモナグル）、ストレートアロン（ウィリアムズ）、チェンチェングローリー（ギュイヨン）、マッシヴソヴリン（ボウマン）、キジサナ（スミヨン）