年金生活に入り、家計の収支を改善するために「家賃の安い住居」へ住み替える。これは、老後資金を守るための定石のように思えます。特に、家賃が格安な「公営住宅」への当選は、多くの人にとって幸運なチケットに映るでしょう。しかし、想定外が待っているケースも少なくないようです。本記事では、波多FP事務所の代表ファイナンシャルプランナー・波多勇気氏が、関根さん夫婦（仮名）の事例とともに、老後の住まい選びの注意点について解説します。※プライバシー保護の観点から、相談者の個人情報および相談内容を一部変更しています。

高級老人ホームの隣室入居者

坂井俊夫さん（仮名／72歳）は、都内の公立中学校で40年以上勤め上げた元教師です。退職金は2,180万円。妻に先立たれ、子どもは独立し、自宅マンションを4,280万円で売却したことで、手元には6,000万円を超える現金が残りました。

「これで気兼ねなく暮らせますよ」と、相談に来たとき坂井さんは穏やかな笑顔をみせていました。選んだ先は月額37万円の高級老人ホーム。ラウンジはホテルのようで、毎朝の食事はシェフの手作り。職員との会話も心地よく、順風満帆な滑り出しだったはずでした。

けれど入居から3ヵ月ほど経ったころ、筆者のもとに坂井さん本人から電話がありました。

「少しお時間いただけませんか」その声はどこか沈んでいて、初めて面談したときの張りがありません。

後日、相談室のドアを開けた坂井さんは、椅子に腰掛けると深いため息をつきました。

「……実は、ちょっと嫌なことがあってね」

筆者が頷くと、しばらく沈黙が続き、やがて小さく口を開きました。

「エレベーターで隣室の人に会ったんです。軽く挨拶したら、向こうがね、『教師って年金いいんでしょ。だからこういうところ入れるんですよね』っていきなりいったんですよ」

坂井さんは困惑した表情で続けます。

「一瞬、意味がわかりませんでした……。 初対面の人に、なぜそんなふうにいわれなきゃいけないのか」

言葉だけ切り取れば、ただの雑談かもしれません。でも坂井さんにとっては、そうではありませんでした。

「なんだか、自分の人生が金で分類されたみたいで。胸の奥が、ずっとざわざわして消えないんですよ」

退職後、ゆっくり生きていこうと決め、妻にしてやれなかった分まで丁寧に暮らすつもりだった。その決意を、他人の一言が揺らしてしまったのです。

「暮らしは快適なんです。でも、人の視線が怖くなるなんて、思ってもいませんでした」

坂井さんは、3ヵ月で自分のなかに起きた変化を、ゆっくりと、確かめるように話していました。

「高級ホーム」という社会と、みえにくい心理的コスト

「それに、生活費のことも気になりはじめたんです」

坂井さんは続けました。月37万円。年額444万円。手元に6,000万円があっても、仮に運用しなければ約13.5年で枯渇します。この試算を筆者が紙に書き出すと、坂井さんは小さく息をのみました。

「……90歳まで生きると考えたら、厳しいな」

そこから、施設の生活についてもう少し深く話しました。

「実はね、ここ数週間、食堂で会話していても探られている感じがして、不安なんですよ」

「経歴などですか？」と聞くと、坂井さんは頷きました。

「ええ。医者だった人や、会社を興して売却した人もいるらしいんです。会話の節々に、どんな家に住んでいたとか、投資をしていたかとか、そういう話が必ず出てくる。あの空気に、だんだん自分が耐えられなくなってきましてね」

高級老人ホームの入居者層は、確かに多彩です。職歴、資産規模、家族構成。それらが混在し、会話の端々に価値観の違いが滲みます。

「ご自身の選択は間違いでしたか？」と尋ねると、坂井さんは首を横に振りました。

「違うんです。悪い場所じゃない。ただ……ここにいると、ずっと肩に力が入ってしまう。自分が自分でいられない気がするんですよ」

筆者は、少し時間をおいてからこう話しました。

「坂井さん。お金の問題より先に、心の負担を無視してしまうと、どんなに理想的な場所でも暮らしは続きません。住まいは設備ではなく、空気で決まるところがあります」

坂井さんは「まさにそのとおりです」と目を伏せました。

退居の決断と、再設計された老後

坂井さんは、結局その月の終わりに退居を決めました。管理費、短期退居による追加費用、新居の初期費用。合計で約100万円近い出費になりました。けれども、坂井さんの表情は、むしろ穏やかでした。

「お金は減ったけど、心が軽くなりましたよ」

その後、月12万円のサービス付き高齢者向け住宅を選びました。過度な干渉もなく、必要なときにスタッフがそっと声をかけてくれる距離感。「ここなら、自然体でいられます」と坂井さんはいいます。

ある面談の日、坂井さんは筆者にこう語りました。

「豪華な場所ほど、自分が“場違いじゃないか”と考えるような気がします。年を取ると、見栄よりも、安心して息ができる場所が一番だと気づきました」

筆者は深く頷き、それからこう伝えました。

「住まい選びは“お金”で選ぶものではなく、“自分の心が落ち着く環境かどうか”が本質です。数字はあとから調整できますが、心の摩耗は回復に時間がかかります。今回の決断は、後悔しない選択だと思いますよ」

坂井さんは「ありがとう」と小さく笑いました。その姿には、あの重たい表情はもうありません。

老後の暮らしは、豪華な設備が整っていても、そこで「自分らしく呼吸できるか」で大きく変わります。お金の計算と同じくらい、心の計算も大切なのだと、坂井さんの事例は教えてくれます。

波多 勇気

波多FP事務所 代表

ファイナンシャルプランナー