　敵将の発言に、韓国が騒然となっているようだ。

　現地12月５日に実施された北中米ワールドカップの抽選会で、ポット２の韓国はグループAに入り、開催国のメキシコ、南アフリカ、欧州プレーオフD（デンマーク、北マケドニア、チェコ、アイルランド）の勝者と同組となった。

　韓国メディア『OSEN』によれば、南アフリカのヒューゴ・ブロース監督は抽選会後、「韓国は最高レベルではないが非常に良いチームだ。ビッグスターが多いチームではないが対戦するのはとても難しいチームだ」とコメントした。

　ベルギー人指揮官は、「完全に予測できない相手だ。韓国について正しく把握するためには数か月が必要だ」と続けた。
 
　そして、特定の韓国代表選手に対する評価を尋ねられると、「申し訳ないが、韓国の選手たちをよく知らない。今から数か月間多くの試合を分析する予定だ。だから４か月後にまた尋ねてほしい」と答えた。

　OSENはこのコメントについて、「衝撃の発言だ」と報じている。

　韓国には、プレミアリーグで得点王になったソン・フンミン（現ロサンゼルスFC）を筆頭に、ドイツ王者バイエルンのキム・ミンジェ、昨シーズンのチャンピオンズリーグを制したパリSGのイ・ガンインなどがいるだけに、ブロース監督のコメントは驚きを与えたようだ。

