アイルランドにあった母子施設「母と子の家」の跡地。発掘開始前の様子＝2024年/Charles McQuillan/Getty Images

（CNN）アイルランド西部チュアムで20世紀に運営されていた母子施設「母と子の家」の跡地で、乳児の埋葬場所が新たに見つかった。法医学の専門家は5日、施設の敷地で進められている発掘作業で「重要な」発見があったとの見方を示した。

チュアムの施設はカトリックの修道女会が運営していたもので、36年間でおよそ800人の乳幼児が死亡した。遺体は遺棄されたと見られている。

この歴史は2014年、郷土史家のキャサリン・コーレスさんによって突き止められた。コーレスさんの調査の結果、施設で乳児796人が死亡したものの埋葬記録は残されず、使用廃止後の汚水浄化槽に遺体が入れられていたことが判明した。

今年の夏、チュアムの独立機関「ODAIT」の監督の下で発掘作業が始まった。

ODAITは最新の報告で、法医学者が第2の埋葬場所の存在を示す「一貫した証拠」を発見したと説明。

ODAITのダニエル・マクスウィーニー局長は5日、公共放送RTEに対し、第2の埋葬場所は浄化槽から50〜100メートル離れた地点だと明らかにした。

ODAITによると、7月の発掘開始以降、先月発見された4人の分を含め乳児11人の遺骨が見つかった。発見された遺骨はひつぎに納められ、法医学分析に回された。

マクスウィーニー氏によると、これまでに160人から遺骨の身元確認用にDNAを提供するとの申し出があった。該当する他の家族にも同様の対応を求めているという。

アイルランドでは20世紀の大半の時期、妊娠した少女や未婚女性を秘密裏に出産させるため「ホーム」に送るという慣行があり、チュアムの施設も数十カ所に上るこうした「ホーム」の一つだった。

女性たちはしばしば子どもから強制的に引き離された。アイルランドや英国、さらには米国やカナダ、オーストラリアといった遠隔地で里親に迎えられる乳児もいたが、数百人が亡くなり、遺体は遺棄された。自分の子に何が起きたのか知らないままに終わる母親も多かった。

アイルランド政府は2015年、母子施設14カ所と自治体の施設4カ所の調査に着手。チュアムの敷地から「相当な数」の人骨が見つかった。調査の結果、施設内の「乳児死亡率は恐るべき水準」に達しており、その事実は「地元や国の当局に認識され」「公的文書に記録されていた」にもかかわらず、国は警鐘を鳴らさなかったとの結論が下された。

1960年以前の母子施設は「『非嫡出子』の命を救うどころか、生存の可能性を著しく低下させていたとみられる」としている。国家調査の結果を受け、政府は2021年、正式に謝罪して補償制度を発表し、カトリックの修道女会も謝罪した。

チュアムでの発掘作業が続く中、支援者や生存者は政府に対し、他の施設でも徹底検証と調査を行うよう求めている。