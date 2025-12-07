これやってみて！焼くだけでおかわり必至の照りツヤおかず『ぶりのパタポン照り焼き』

脂がのっておいしい今こそ作りたい、ぶりの特製照り焼き。焼いてからめるだけなのにリッチな味わいで、ひと口食べれば思わずうなるおいしさに。

ポン酢の爽やかさとバターのコクが、まいたけとねぎにも行き渡って、作ったそばから評判になる一品です。

『ぶりのバターポン酢照り焼き』のレシピ

材料（2人分）

ぶりの切り身……2切れ（約200g）

まいたけ……1パック（約100g）

ねぎ（青い部分を含む）……1/2本

塩……少々

小麦粉……小さじ2

サラダ油……小さじ2

〈バターポン酢だれ〉

バター……10g

ポン酢しょうゆ……大さじ2

砂糖……小さじ2

水……大さじ1

バター（仕上げ用）……2g

作り方

（1）下ごしらえをする

ぶりは塩をふって10分ほどおき、ペーパータオルに包んで、水けをしっかり拭き取る。小麦粉を薄くまぶし、余分な粉は落とす。まいたけは大きめにほぐす。ねぎは長さ4cmに切る。

（2）焼く

フライパンにサラダ油を中火で熱し、（1）のぶりとまいたけ、ねぎを並べ入れる。ぶりにかるく焼き色がつくまで2〜3分焼き、上下を返してさらに2〜3分焼く。一度火を止め、余分な油をペーパータオルで拭き取る。

POINT

ぶりはしっかり焼くと堅くなるので、「かるく焼き色がつくまで」を守ってくださいね。まいたけは味が入りすぎるので、たれをからめたらすぐに取り出して。

（3）たれを煮立て、からめる

〈バターポン酢だれ〉の材料を加え、再び中火にかける。煮立ったらまいたけにさっとたれをからめて、すぐに取り出す。スプーンでぶりにたれをかけながら、照りが出るまで煮からめる。ぶりとねぎをまいたけとともに器に盛ってたれをかけ、仕上げ用のバターをのせる。

焼いてからめるだけでここまでごちそう感が出るのは、ぶりならでは。食卓に並んだ瞬間から、「いい匂い…」とつい手が伸びてしまいますよ♪

（『オレンジページ』2025年12月2日号より）