浜田雅功、大阪城北詰の道端で出会った人物に驚き「こんなとこ来る？マジで？」 「いよいよ大阪進出やで」関西弁で登場
お笑いコンビ・ダウンタウンの浜田雅功（62）が、6日放送のMBSテレビ『ごぶごぶ』（毎週土曜 後1：54）に出演し、相方ゲストに「うそやん、マジで？」と驚いた。
【動画】「あなたに振り回された！」恩人である“関西の大御所”と再会を果たす近藤真彦
浜田と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う番組。今回のオープニング場所は「大阪城北詰」の道端。スタッフから「相方さんは電信柱の向こうで」とうながされて浜田が向かうと、待っていたのは近藤真彦（61）だった。浜田は「マッチ！」「こんなとこ来る？マジで？」とびっくり。
近藤は「いよいよ大阪進出やで」と関西弁で反応し、「ちょっと大阪でマッチ人気を上げようと思って、そういうキャンペーンしてる」とにっこり。
2人は1年以上会っておらず、ガッツリ2人きりでの仕事は初だという。その後、浜田＆近藤のレアで豪華なツーショットで「大阪町中華の名店」を巡った。
芸歴では、年下の近藤が2〜3年先輩にあたる。浜田が「あなたね、忘れてると思うけど、俺ら余興みたいな営業みたいなん行かされて、あなた以下、そうそうたるメンツがブワーッと並んでる歌番組にちょっと行かされて、いろいろやってるねん」とデビュー当時を回顧。当時も「うわマッチや！」と驚いたと振り返った。
同回は、TVerで見逃し配信を実施。
