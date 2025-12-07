現在公開中の映画『ペリリュー －楽園のゲルニカ－』の公開初日舞台挨拶が12月5日に新宿バルト9で開催され、主演の板垣李光人、共演の中村倫也、監督の久慈悟郎、原作者であり共同脚本も手がけた武田一義が登壇した。

終戦80年の節目である2025年に公開される本作は、太平洋戦争中、すでに日本の戦局が悪化していた昭和19年9月15日からはじまった「ペリリュー島の戦い」と、終戦を知らず2年間潜伏し、最後まで生き残った34人の兵士たちを描いたアニメーション映画。『ヤングアニマル』（白泉社）で連載され、第46回日本漫画家協会賞優秀賞を受賞した武田による同名漫画が原作となる。

初日舞台挨拶で板垣は「感無量です」と笑顔を見せ、田丸と交流を深める兵士・吉敷佳助の声を務めた中村は、観客席に阪神タイガースのユニフォームを着た子どもを見つけると「タイガースファンなの？ 映画怖かったね。でもその記憶が大人になっても残る貴重なものになるので……阪神と共に応援してください」とジョークを飛ばしつつ観客と交流しスタート。

久慈監督は板垣と中村の熱演に触れて「芝居のコンセプトとしては、ペリリュー島にいる等身大の若者の声を表現してほしかった。中でも最後のセリフは外せない所だったので、アフレコ時はスタッフ一同注目して聴いていたけれど、バシッと一発で決めていただけた」と絶賛。武田も「お二人の第一声が想像を超えていて、自分がイメージしていた田丸と吉敷過ぎた」と賞嘆。これに中村は「声優としての仕事増えますかね？ 売れたいな～！」と喜びをみせた。

作品の反響について板垣は「子どもの頃に祖父から戦争の話を聞いたことを思い出したとか、そういう声を頂く。そんな記憶が本作をきっかけに呼び起されて、戦争に対する理解が進むきっかけを作れたのではと思う」としみじみ。一方、中村は「僕は友達が少ないので反響と言われても……」とボケつつ「この登壇前に関係者から『SNSで好意的な受け止め方をしている声が多い』と聞いたので良かったなと思います」と高評価に笑顔を見せた。

また「生きている実感を得る時」を聞かれた板垣は「今の季節、外に出て冷たい空気を吸うと鼻腔が痛くなる。それ」と照れながら回答。中村から「それは感覚で得るの？ それとも季節が巡っていることで感じるの？」などと深掘りされると、「季節の変化によって体が反応する。痛覚として自分の中に季節の変化が……」と解説を始め、中村は「痛覚!? こういう場で痛覚という言葉を持ち出す俳優はなかなか珍しい」と板垣のワードチョイスにツッコミを入れた。

そんな中村は「中身が詰まっているキャベツを見たり、今年はブロッコリーが小さなと思ったり、スーパーで主に感じます。生活している実感というか、仕事している時は生きている実感は感じないけれど、そことは離れた生活で“わし、生きとる”と。“頑張って今朝も物を食べようとしとる”と感じる」と独特な感性で生きている実感を言語化すると「……これ、どんなネットニュースになるの？ 怖えーよ」と苦笑いを見せた。

そんな中、主題歌担当の上白石萌音からサプライズでビデオメッセージが到着。上白石は「本当に優しい歌詞とメロディー。そして当たり前のようによう生きている日々は、実は当たり前ではなくて、誰かが頑張ってできているもの。奇跡のようなことだけど、奇跡ではない」と自身の主題歌と本作を噛みしめた。

また「お二人はお互いの声を聴いてどんな感想を持ちましたか？」という上白石からの質問も。中村は「俳優なら褒め合う時間が恥ずかしいことはわかっているはずなのに……上白石さんは悪い子だねえ」とニヤリ。板垣から「中村さんの声には、ガッツリ体重をかけて寄りかかっても大丈夫だという安心感があった」などと褒められると、笑いをこらえきれない様子の中村は「思いついちゃったから言っていい？ 人の声を物置みたいに言ってくれて。100人乗っても大丈夫!?」と思いつきのネタに自分で言って自分で腹を抱えていた。

また上白石による主題歌について板垣は「エンドロールとともに主題歌が流れてくることが心地よくて、余韻を優しく撫でてくれるような曲だと思いました」とコメントし、中村も「子守歌のような、鎮魂歌のような。包み込みながら透き通ったメロディと声で前を向かせてくれる美しく優しい温かい主題歌」と絶賛した。

最後に中村は「この映画を観ると、普段思いを巡らせなかったところに思いを巡らせるようになったり、いろいろなことを考えたりするようになると思います。それぞれ感想を抱かれると思いますので、自分の中で熟成させるのも良いので是非とも受け取ってください」と呼び掛け、主演の板垣も「この作品を観て誰かに伝えたい、知ってもらいたいと思っていただけたならば、いろいろな人に広げていただきたいです。いろいろな方の心の中に種が植え付けられたらいいなと思います。そして自分の家に帰って“ただいま”と言える今の尊さを、少しでも感じていただけたら嬉しいです」と期待を寄せた。（文＝リアルサウンド編集部）