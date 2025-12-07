有言実行のパフォーマンスだ。カーリングの２０２６年ミラノ・コルティナ五輪最終予選２日目（６日＝日本時間７日、カナダ・ケロウナ）、女子１次リーグ第２戦が行われ、日本代表のフォルティウスは８―６でドイツに勝利。通算成績を２勝０敗とした。

６―６で迎えた最終第１０エンド（Ｅ）。プレッシャーのかかる場面でフォルティウスのスキップ・吉村紗也香が好ショットでチームに白星を引き寄せた。一投目でダブルテイクアウトを決めると、二投目ではドイツのナンバー１の石をはじくショットで複数得点を奪取。大黒柱にふさわしい存在感を発揮した。

吉村にとっては今回が５度目の挑戦。悲願の五輪初出場を目指す上で、強い覚悟を持って氷上に立っていた。「やっぱり最後は自分が決めて勝つというイメージは常にある」。

約２か月後間の北米遠征後、先月中旬には一旦日本に帰国した。札幌市内のホームリンクでの調整時は「個人の確認したいところだったり、コミュニケーションを取りながらのショット練習というところがメインになる」と常に最後に一投をイメージしながら準備を進めてきた。

最終予選は８チームで争われ、上位２チームが五輪行きのチケットを獲得。総当たりの１次リーグで上位３か国に入った上で、プレーオフで勝利する必要がある。５度目の正直へ、鍛え上げた右腕で次なるステージへの道を切り開く。