アラフォーの服選び →【グローバルワーク】が正解かも！ 大人のシャレ見え♡「冬トップス」
なにを着ればいいかわからない……。と服装選びに迷っているミドル世代におすすめしたいのは【グローバルワーク】の「冬トップス」。立体感のあるコード刺繍でトレンド感アップを狙えるカーディガンや、ゆるっと着てこなれて見えるVネックニットなど、一点投入するだけでおしゃれな雰囲気をまとえるトップスは、冬コーデの即戦力になるかも。
大人のシャレ見えを狙えるスウェットライクトップス
【グローバルワーク】「スウェットライククループルオーバー」\3,492（税込・セール価格）
ダブルジャガード編みで作られたスウェットライクなトップス。クリーンな表面感が特徴で、カジュアルすぎずキレイめに着こなしやすいのが魅力です。シンプルなデザインで使いやすいトップスは、大人コーデの即戦力になる予感。トレンドカラーのブラウンやグリーンもラインナップする全8色展開。無地やロゴなど、カラーによってデザインが異なるため、お気に入りの1着が見つかりそう。
着心地もよさそう！ オンオフ使える最旬カーデ
【グローバルワーク】「フワフワHugmeクルーカーディガン」\3,842（税込・セール価格）
立体感のあるコード刺繍がアクセントになるカーディガン。フェミニンな雰囲気もまとって、オンにもオフにも幅広く着回せそう。「とても柔らかな着心地」（公式ECサイトより）のフェザー調素材で、ストレスフリーにおしゃれを楽しみたいミドル世代にもぴったりです。
サッと着るだけでこなれて見えるVネックトップス
【グローバルワーク】「メルティリブVネックプルオーバー」\4,490（税込）
ゆるっとしたワイドシルエットで、こなれ感のある着こなしを楽しめるニットトップス。顔まわりがすっきり見えるVネックとサイドスリットが抜け感も演出し、サラッと着るだけでサマ見え。1枚で着るのはもちろん、シャツやタートルネックなどを合わせたレイヤードコーデもおすすめです。
迷ったときの救世主！ 着回し力がすごいカーディガン
【グローバルワーク】「マルチWAYニットカーディガン」\4,193（税込・セール価格）
着回し力の高さで選ぶなら、前後2WAYで着用できるこちらのカーディガンがおすすめ。サイドのドローストリングを絞ってシルエットのアレンジも可能。ボリュームのある袖は、そのまま着てもたくし上げてもおしゃれな雰囲気に。自由にスタイリングを楽しめるカーディガンは、ワードローブの1軍になってくれそうです。
