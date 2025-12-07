日常にはさまざまな漢字が溢れています。それは生活にうるおいや豊かさをもたらす「食」の分野でも顕著。食べ物にまつわる漢字を知れば、それはそのまま普段の生活がより彩り豊かで楽しいものになるはず。

本コーナーでは「あれ、これどう読むんだっけ？」と思ってしまうような、忘れがちな難読漢字をお届けします。漢字を覚えて食生活を豊かにしよう!! 正解がわかった方は、ぜひこの食べ物との思い出を一緒に呟いてください!!!!

文、画像／おと週Web編集部

【写真ギャラリーで読み方を当てよう】何問わかる？ 過去に出題された難読漢字クイズに挑戦!!

あなたは読めますか？

「真子鰈」という漢字を読めますか。真子はそのまま読んでOKです。

難易度：★★☆☆☆

■難読漢字、食べ物編の正解はこちら

正解：マコガレイ

真子鰈はカレイ科に属する魚で、カレイの代表格として古くから日本人に親しまれてきた高級魚のひとつです。

北海道南部から九州までの太平洋側、日本海側、瀬戸内海など、日本のほぼ全域の浅い砂泥底に分布しています。

とくに有名な産地としては、東京湾で獲れる「江戸前ガレイ」や、瀬戸内海、大分県の「城下（しろした）カレイ」などが知られており、地域ごとにブランド化され珍重されています。

名前の由来は、おもに産卵期を控えたメスの腹に抱えられた卵巣、すなわち「真子（まこ）」がとくに美味であることにあります。

「真子」は真正の卵を意味し、その真子をもっとも美味しく味わえるカレイであることから、「真子鰈」という名前がつけられたとか。

また、「マコ」という音自体が、「本物の」「質のよい」といった意味合いを持ち、数多くいるカレイのなかでも味がよいことから名づけられたという説もあります。

【写真ギャラリーで読み方を当てよう】 何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!

【難読漢字】食べ物当て「真子鰈」 卵が美味しい！（2枚）