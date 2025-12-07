「これは視聴率取れるな」「仕事前にしっかり見れる」森保Jの試合時間決定で喜びの声続々！ダラス→モンテレイ→ダラス【北中米W杯】
国際サッカー連盟が日本時間12月７日未明、北中米ワールドカップ・グループステージ各試合の日時と会場を発表した。
前日の組分け抽選会で、日本はF組に入り、オランダ、チュニジア、欧州プレーオフB（ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニア）の勝者と同組となった。そして今回新たに決まったグループステージ３試合の情報は以下の通り（全て日本時間）。
●第１節 日本vsオランダ
日時：６月15日（月）５：00
会場：ダラス（アメリカ）
●第２節 日本vsチュニジア
日時：６月21日（日）13：00
会場：モンテレイ（メキシコ）
●第３節 日本vs欧州プレーオフB勝者
日時：６月26日（金）８：00
会場：ダラス（アメリカ）
アメリカでスタートし、メキシコを経て、再びアメリカで戦う行程となった。
マッチスケジュールは大きな注目を集めており、日本代表公式Xの投稿に「仕事に行く前にしっかりと試合が見れるな」「みんな早起きしよう」「思ってたより夜中じゃなさそうでよかった」「試合見てから、その勢いで出勤するかー」「これは視聴率取れるな」「ダラスで最高の景色見せてくれ」といったコメントが続々と寄せられている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
