ＭＬＢ公式オークションが日本時間３日にスタートし、ドジャース・大谷翔平投手（３１）関連の未使用アイテムが多数出品され、同７日までに入札額が上昇している。

ブルージェイズとのワールドシリーズ（ＷＳ）や、カブスとの東京シリーズなどレアアイテムが並んだ。ＷＳは第３、４、５戦がドジャースタジアムで行われたが、この際に大谷のロッカー上部に取り付けられていたネームプレートも出品。初期入札額は１００ドルだったが、７日の午前９時４５分時点で１６１０ドル（約２５万円）がつけられている。

また、東京ドームで行われたカブスとの東京シリーズで、大谷が９回に右翼へ放った二塁打ボールも出品され、４３１０ドル（約７０万円）の値をつけた。

ＷＳでシリーズＭＶＰに輝いた山本由伸投手（２７）も人気だ。第７戦は、前日の第６戦でも６回を投げた山本が連投で９回から登板し、１点リードの延長１１回には、１死一、三塁のピンチで最後はカークを遊ゴロ併殺に仕留めて“胴上げ投手”になった。この打席で初球に奪ったファウルボールも出品され、２６件の入札で３７６０ドル（約５８万円）まで上昇している。

同オークションは日本時間１１日午前１０時まで開催される。