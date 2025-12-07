これぞフェードの極意！ 体とクラブの向きをそろえた一面でインパクトとは？

フェードやドロー、球の高さなどを打ち分けるテクニックがあればいろんな状況が攻略できてスコアアップ！

「打ちたい」を「打てる」に変えるレッスンでショットバリエーションを増やそう！

これぞフェードの極意！ 体とクラブの向きをそろえた一面でインパクト！

体とクラブ（おもにフェース）の向きをそろえた、一枚岩の面を意識してスイング。

その全面を目標に向けるイメージでインパクトすると、クラブはターゲットを向き、体全体は鋭く回るためフェード回転をかけた強い弾道が打てる。

面を目標に向けると体がきちんと回っていく！

私の持ち球はフェード。ドローよりも曲がり幅が安定するのと、グリーンに止めやすい球が打てるのが長所です。フェードを打つためには、体の回転を止めずに振り切ることが大切。そのために有効なのが、体とクラブの面をそろえてインパクトするイメージです。

左の写真のように、バックスイングやダウンスイングで、体とクラブの面をそろえたら、その面を崩さずにインパクト。面を目標に向けた形になりますが、こうするとフェースは目標を向き、胸や腰はしっかり回っていきます。

×写真のように、それぞれの面の向きが変わるのはNG。とくに、体の回転が止まって手元とクラブが体の面を突き破るように先行してしまうと、フェードとは逆のフックやヒッカケが出るので注意してください。

体とクラブの向きが変わって、面が崩れている状態（左）。手が先行しすぎて、体の面を突き破ってしまっている。実際のインパクトの形であらわすと、肩や腰の回転が止まり、体の面は正面、クラブの面はインパクト前に目標を向いているので、このまま振り抜くと左に飛んでしまう（右）

いかがでしたか？ 体とクラブの面を揃えて崩さないままインパクトをすることをぜひ意識してみてください。

有村智恵

●ありむら・ちえ／１９８７年生まれ、熊本県出身。１５９cm。

構成＝小山俊正、野中真一

写真＝中野義昌、小林司