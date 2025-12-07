山本景大阪府交野市長が３日のＸで、「おこめ券を配りません」と改めて意思を表明した。山本市長は先月２９日にも「交野市はおこめ券を配布しません」「農林水産大臣には意地でも屈しません」と投稿した。

山本氏は「改めて表明しますが、交野市は、おこめ券を配りません。上下水道基本料金免除や給食無償化に使います。本日開催の重点支援交付金の説明会にオンライン参加しましたが、国の重点支援交付金であることを理由とした誘導を改めて感じました。（１）お米券は経費率が高い （２）△こめ券は利益誘導につながる」と投稿した。

山本氏は別の投稿で「鈴木農林水産大臣が誘導するおこめ券 経費率が２０％以上かつ利益誘導と指摘しましたが、実は、かなり使いにくいです。交野市内で使える店舗はたったの１０店舗です。それでもおこめ券の方が良いですか？」と同市内での使いにくさを指摘した。

同市は経済対策として配られる国の交付金の使い道として、おこめ券は配布せず、給食費無償化や上下水道基本料金の免除に充てるという。