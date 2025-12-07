『あんたが』勝男＆鮎美のオフショットに反響「ラブラブじゃないですか！」
俳優の竹内涼真、夏帆が、TBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（毎週火曜 後10：00）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。
【写真あり】ラブラブ！？勝男＆鮎美のオフショット
公式SNSは「第9話いかがでしたか？いよいよ、来週は最終話！ #みんなで鮎美と勝男を見届けよう！ #あんたが #何度でもおさらい復習を！」とつづり、第9話の食事シーンから山岸鮎美役・夏帆、海老原勝男役・竹内涼真のオフショットを紹介した。
ファンからは「ラストは王道ハッピーエンドがよいなぁ！！！」「この仲良しな2人をいつまでも見ていたいです」「ラブラブじゃないですか！」「ヨリ戻してほしい」「もう最終回だなんて早い〜２人はどうなるんでしょ 仕事で落ち込んでるかつおさんカッコ良かったです。だめな姿も好きな人の前でもみせて２人いい感じやわ」などの声が寄せられている。
