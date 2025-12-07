「カーリング女子・ミラノ・コルティナ五輪世界最終予選、日本８−６ドイツ」（７日、ケロウナ）

女子１次リーグが行われ、日本代表のフォルティウスはドイツと対戦して８−６で勝利。日本代表として８大会連続の五輪出場へ、２連勝と好スタートを切った。

一進一退の攻防で、第７エンドを終えて４−４。第８エンド、有利の後攻で迎えた日本はスキップ・吉村紗也香が最終投で冷静にドローショットを決めて、２点を奪取した。

だが、直後の第９エンド、粘るドイツに２点を奪い返され、同点で最終１０エンドに突入。後攻の日本は吉村が最終投で相手の石をはじき出し、２点を獲得。勝利を手にした。

悲願の五輪出場を目指すフォルティウス。９月の日本代表候補決定戦では、五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレと、ＳＣ軽井沢クとの三つどもえ戦を制し、代表入りを決めた。

前日の初戦では３月の世界選手権で敗れた難敵アメリカに８−４で勝利。ドイツとの大熱戦も制し、２連勝と好スタートを切った。

◆カーリングのミラノ・コルティナ五輪への道 五輪では男子、女子、混合ダブルスの３種目が実施され、それぞれ１０カ国が出場できる。女子は開催国のイタリアを含めて８カ国（カナダ、スイス、韓国、スウェーデン、デンマーク、イギリス、中国）がすでに出場権を獲得。残り２枠を、今回の五輪最終予選（１２月５日開幕、カナダ・ケロウナ）で争っている。１次リーグは出場全８チームで総当たりを行い、上位３チームが決勝に進出。そのうち２カ国が五輪切符を獲得できる。