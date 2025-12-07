『ゴジュウジャー』竜儀、ついに過ぎたるいやさかでテガソード様と一体に 推しとファンの距離感悩む陸王へ金言
スーパー戦隊シリーズ最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）第41話「最後の鍵！破壊のブーケと創生ノーワン」が7日に放送される。
【動画】【ゴジュウジャー】第41話「最後の鍵！破壊のブーケと創生ノーワン」予告
愛する推し・陸王（鈴木秀脩）は、妹・リボン（声：伊瀬茉莉也）を倒した憎きゴジュウレオンだった…。怒りと悲しみに燃えるブーケ（まるぴ）は、「慈愛」の名を捨て、リボンの仇を討とうと決意する。一方、陸王はブーケが敵だと知っても、ファンである彼女を傷つけたことを後悔する。そんな陸王に、竜儀（神田聖司）は自分たちが初めて会ったときのことを話し始める…。
そのころ吠（冬野心央）たちの前に、“最後のノーワン”が現れる。これまでとまったく違う謎のノーワンと、吠たちは戸惑いながらもナンバーワンバトルに挑むが…!?
ファンとの関係性に悩む陸王へ竜儀は自身が手本となることに。そんな竜儀の元へリョウテガソードが現れ、ついにテガソード様と竜儀は一体となった。竜儀は「なんたる光栄！過ぎたるいやさか！」と大興奮で究極の推しと1つになる姿から、推しとファンの距離感について熱弁。陸王はリクオニストのブーケとの愛を賭した勝負をすることを決意していた。
【動画】【ゴジュウジャー】第41話「最後の鍵！破壊のブーケと創生ノーワン」予告
愛する推し・陸王（鈴木秀脩）は、妹・リボン（声：伊瀬茉莉也）を倒した憎きゴジュウレオンだった…。怒りと悲しみに燃えるブーケ（まるぴ）は、「慈愛」の名を捨て、リボンの仇を討とうと決意する。一方、陸王はブーケが敵だと知っても、ファンである彼女を傷つけたことを後悔する。そんな陸王に、竜儀（神田聖司）は自分たちが初めて会ったときのことを話し始める…。
ファンとの関係性に悩む陸王へ竜儀は自身が手本となることに。そんな竜儀の元へリョウテガソードが現れ、ついにテガソード様と竜儀は一体となった。竜儀は「なんたる光栄！過ぎたるいやさか！」と大興奮で究極の推しと1つになる姿から、推しとファンの距離感について熱弁。陸王はリクオニストのブーケとの愛を賭した勝負をすることを決意していた。