約336万円から！ トヨタ「新型ハイラックス」発表！ 6速MT設定の「本格モデル」は“新顔”＆“新内装”採用で精悍に！ オフロード仕様「ラギッドX」も設定の豪州モデル登場！

豪州主導のデザイン採用！ オフロード性能高めた「ラギッドX」も登場

トヨタのオーストラリア法人は2025年11月12日（現地時間）、フルモデルチェンジした新型「ハイラックス」を発表しました。

新型ハイラックスは、オーストラリア主導でデザインされた新しいエクステリアと、全く新しいインテリアを採用し、技術面・操縦性・乗員快適性も大幅に向上しています。

トヨタ「ハイラックス」が10年ぶりに全面刷新

また、駆動方式は後輪駆動や四輪駆動、ボディタイプはシングルキャブ／ダブルキャブといったラインナップを備え、2025年12月9日よりオーストラリアで発売されます。

ハイラックスはトヨタが1968年3月に初代を発表した、堅牢なボディ・オン・フレーム構造を持つミッドサイズピックアップトラックです。

車名は「Hi（ハイ）」と「Luxury（ラグジュアリー）」を組み合わせた「豪華」という意味を持ち、世界約180の国と地域で販売するグローバルモデルです。

日本市場では、6代目が2004年に販売を終了した後、約13年間の販売中止期間がありました。その後、2017年9月に8代目が日本市場に再導入され人気を博しましたが、現在は販売を終了しています。

2025年11月10日には、新型「第9世代」モデルがタイのバンコクで世界初公開されており、今回オーストラリアで発表されたのはこの第9世代モデルにあたります。

ラインナップは「WorkMate」、「SR」、「SR5」、「Rogue（ローグ）」、「Rugged X（ラギッドX）」の5グレードで構成されます。

パワートレインは、全モデルにトヨタの信頼ある1GD-FTV 2.8リッターターボディーゼル4気筒エンジンが搭載され、6速MTまたはATが組み合わされます。

今回の新型では技術面が大幅にアップグレードされ、12.3インチの大型タッチスクリーン、ワイヤレスのApple CarPlayおよびAndroid Auto、組み込み型衛星ナビゲーション、音声コマンドが全車標準装備となりました。

さらに、7.0インチのデジタルインストルメントクラスター（SR5以上は12.3インチに大型化）やUSB-Cポートも装備されます。

安全技術も大幅に強化され、自動緊急ブレーキ（プリコリジョンセーフティシステム）をはじめ、リアクロストラフィックアラート、アクティブクルーズコントロール、レーントレースアシスト、ブラインドスポットモニター、リバースカメラなどが全車標準装備となります。

また、一部グレードのAT車には、トヨタのVアクティブテクノロジー（48Vマイルドハイブリッドシステム）が搭載されます。これは8.5kW／65N・mを発生するジェネレーターを使用し、発進時のフィーリングと燃費を向上させるものです。

新型ハイラックスのグレードラインナップの頂点に立つのは、「ローグ」と「ラギッドX」の2つのフラッグシップモデルです。

ローグは、専用のマットブラック18インチアルミホイール、専用スポーツバー、電動ローラーカバー付きのマリンカーペットベッドライナーなどを備えたプレミアム仕様です。

ラギッドXは、オフロード性能と保護性能を向上させるために再導入されたグレードです。専用18インチホイール、フープレス純正ブルバー、前後リカバリーポイント、LEDライトバー、専用デカールなどが装備されます。

オーストラリアでの価格は、「4X2（後輪駆動） ワークメイト シングルキャブ MT」が3万3990豪ドル（1豪ドル＝99円の為替レートで約336万円）から、4X4（四輪駆動）のVアクティブ（マイルドハイブリッド）搭載モデルは、「SR ダブルキャブシャシー 48V AT」が5万7990豪ドル（約574万円）からとなります。最上級グレードの「ローグ」および「ラギッドX」は、ともに7万1990豪ドル（約713万円）に設定されています。

新型ハイラックスは、日本市場にも導入されます。現在、トヨタの公式HPでは、フルモデルチェンジしたハイラックスの画像とともに「新型モデルについては2026年年央頃に発売予定となります」とアナウンスしています。