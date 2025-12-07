皇治、新たな“愛車”納車を報告 生産終了の2400万円・日産“名車”「早く運転できるように、教習所通います」
格闘家で実業家としても活躍するRIZINファイターの皇治（36）が、7日までに自身のSNSを更新。新たな“愛車”を公開した。
【写真】皇治の愛車、日産『R35 GT-R』の栃木工場でのオフライン式の様子
動画冒頭、日産『GT-R』の助手席に乗って登場した皇治。この車が日産『GT-R Tスペック ニスモ仕様』であることを明かしたものの、「ほんまはあんまり知らん。最終（型）やから（価格）上がるよって言われたから『じゃ買います』って」と購入の意図を説明。一方で「けど思ったより気に入ってます」と明かした。
光の加減によって、緑、紫、黒に見えるボディカラーに加え、「お尻派やから」と、丸目4灯のブレーキランプが印象的な後ろから見た姿がお気に入りだという皇治。皇治は「日本車で高級車というのが熱いなと思います」といい、「早く運転できるように、教習所通います」「反省はしますけど、懲りないのが僕なんで。懲りないっていうのは事故することちゃうで。運転することは懲りません。しっかり知識を学んで、運転するので、 皆さん楽しみにしていてください」と意気込んだ。
気になる購入価格は「2400万円くらい」とさらっと告白。「皇治調子乗ってるみたいに、言いたいやつは言ったらええんやけど、黙っててこうなったわけじゃないから・戦ってね、こうなったから」とアンチの意見を一刀両断し、「たくさんの人に支えられて、戦い続けたからこうなったし、俺はもっともっと上に行くんで」「ひがんどる奴らは戦ってください。殴り合いだけじゃなくてね、人生戦うことがすべてなんで。戦わないやつにいいも悪いも悔しいも涙も何もないんで。人生しんどいことあっても、戦い続けてください」と自身の哲学を告白。
最後に「僕もちょっとそう いう姿を見せれるように頑張っていくので 、これからもよろしくお願いします」と結んだ。
皇治は2024年12月下旬の午前3時半ごろ、東京・世田谷区で高級車のフェラーリを運転中に街路樹などにぶつかり、車が大破する事故を起こしたものの、その場から立ち去った当て逃げの疑いで今年3月に書類送検。6月に交通事故について「警察および関係機関による調査・手続きがすべて完了し、『安全運転義務違反』として正式に処分が終了いたしました」と報告した一方で、その後も『フェラーリ』や、『ランドクルーザー』、カートなど自身の“愛車”を続々と紹介している。
