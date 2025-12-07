【女子ボートレーサー・インタビュー 森陽多（２０＝長崎）後編】

――勝率アップのために取り組んでいることは

森 ホント勝率なんですよね〜。前期と前々期がほとんど変わらなくて…。調整面ですかね。ホントに調整が合ったら、自分の思い切ったレースができるんです。でも、まだ先輩に聞いたりしないと調整も合ったりしない。自分でも考えてやったりはしてるんですけど、なかなか合わせ切れなくて…。自分で試して合わなくて、先輩に聞いて…みたいなのが多いので、なんとか早く自分自身で正解を見つけられるようにならないとダメですね。たくさんペラを叩いて、とかはしていきたいですね。

――アピールポイントは

森 初動がきてるとか、１周タイムとかが出ていたりすると、自信もあるので思い切りのいいレースはいけるのかなと思います。舟券の買い時みたいな感じですかね。Ｓも早いとは言われるけど、そこから締めきれたことがないのでＳが早いともいえないし、何かムズいです（笑い）

――プライベートは

森 練習が増えたので練習に行っています。行ってない時はお風呂が好きなので、お風呂に行っています。温泉とかも好きなので、外に出ていますね。予定を詰め込んじゃう派なので髪を切りに行ったり、どっかに行ったりなので休まないです。アウトドアなのかもしれない。買い物とかも行くし、常に動いてます。気づいたら。最近はバッグを買いました。結構、使い古してて、物欲がある方ではないのでアウトレットに行って、これって思ったのを買いましたね。買い物は好き。でも、買わないんです（笑い）何かしときたいから、ウインドーショッピングですね。

――大村の水面イメージは

森 そうですね。地元戦とかＳが一番分かるっていうか…。自信持っては言えないですけど、Ｓはある程度は分かるし、練習も自信があるので、大村を走る時はやっぱり気合は入りますね。いつも危ないＳばっかりいってるんですけど（笑い）

――ファンへメッセージを

森 ホントに申し訳ないです。差が激しすぎて…。常に３連対でも安定したレースができるようにしたいです。頑張ります。っていうことを伝えたいです。

――北村寧々選手、嶋田有里選手とともにボートレース大村ＰＲ大使「Ｏｍｕ女」のメンバーとして活動している

森 ２人がめっちゃ優しんです。レースの時もアドバイスをくれるし、プライベートでもこの間一緒にサウナにも行ったり、旅館に泊まりに行ったりとか…。ホントに良くしてもらってるし、話しやすいというか、相談もしやすいので、いい環境でやらせてもらってるなって思います。ライバルでもあるんですけど、ホント悔しいですよ〜。準優もポンポン乗るし、優勝戦とかも乗っちゃうのに、私は６、６とか並べて…。恥ずかしいって思いながら、何がＯｍｕ女やみたいな感じで…（笑い）。なので、ホント早く２人には追いつけるようになりたいですね。