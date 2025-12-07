◇カーリング ミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選（６日、カナダ・ケロウナ）

女子１次リーグ第２戦で、８大会連続の五輪出場を目指す女子日本代表はスキップ・吉村紗也香、サード・小野寺佳歩、セカンド・小谷優奈、リード・近江谷杏菜、リザーブ小林未奈のフォルティウスが臨み、ドイツを８―６で下して、開幕２連勝を飾った。

８チームが総当たりの１次リーグで６日の第１戦・米国戦は、８―４で白星スタートを切っていたフォルティウス。第２エンド（Ｅ）で相手に２点を先制されたが、第３Ｅですぐに取り返し２―２とした。第８Ｅに２点を取って６―４とリードしたが、第９Ｅでドイツに追いつかれた。６―６の接戦の中で迎えた第１０Ｅでは、スキップ・吉村がショットを決めきり、２点を取って勝利を呼び込んだ。

８日はオーストラリア、チェコとの２試合が控える。

◇カーリングの五輪最終予選 男女４人制、混合ダブルスとも残る「２枠」が決まる。男女は各８チームが参加。総当たりの１次リーグ後、上位２チームの決定戦で１枠目が決まり、その敗者と３位チームが最後の枠を争う。