ロバート馬場、漬け込み不要＆時短！“しみしみ極旨チャーシュー”レシピ公開 反響相次ぐ「アイデアに感動」「やみつきレシピ！」
お笑いトリオ・ロバートの馬場裕之が、7日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「もう普通の焼豚には戻れない！豚スラ巻いて秘伝だれで焼くだけで“しみしみ極旨チャーシュー”に【漬け込み不要・時短レシピ】」と題した動画をアップした。
【動画】漬け込み不要＆時短！“しみしみ極旨チャーシュー”レシピ
概要欄では「今回は 豚バラスライス肉で作る「くるくるチャーシュー」 をご紹介しました！ブロック肉とはまた違う、柔らかさ・旨み・食べ応え がしっかり感じられる、とてもおすすめの一品です。巻いて煮焼きするだけで味がしっかり染みて、時短なのに満足感も◎さらに今回は、SNSで話題の「茹でない半熟卵」 にも挑戦しました。とろ〜り半熟になるので、ぜひ一緒に作ってみてくださいね」との文言とともに、レシピを公開。
約30分で完成し、難易度も低めとあって、ファンからは「本当においしそう！」「アイデアに感動」「ご飯にのせて爆食間違いなし！」「やみつきレシピ！」などといった感想が相次いで寄せられている。
