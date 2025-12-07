【melt】あまくとろけるカカオフレグランスがホリデーシーズン数量限定で再登場

花王のヘアケアブランド「melt（メルト）」は、2025年1月に限定発売し、たくさんの好評と再販希望の声が寄せられた「sweet melt collection メルト モイストシャンプー ＆モイストトリートメント カカオフレグランス」を、2025年11月8日よりホリデーシーズン仕様の新パッケージで数量限定発売しました。

シリーズ累計出荷本数*1 550万本突破の「melt（メルト）」から大好評の、“あまくとろける、カカオフレグランス”がホリデーシーズン限定で再び登場！

今回の限定シリーズは、 “カカオフレグランス“の「メルト モイストシャンプー＆モイストトリートメント」に、10月に改良した新・生炭酸*2 シャンプー「メルト クリーミーメルトパウダー」をセットにした限定仕様です。

今年も1年間がんばったご褒美に、リッチなカカオの香りで、ホリデーシーズンにぴったりなあまくとろけるバスタイムを届けます。

＊1 2024年4月〜2025年9月30日までに出荷されたmeltシリーズ（本体、つめかえ、限定品含む）総数量 花王調べ

＊2 パウダーを水に混ぜると発生

■大好評のあまくとろける“カカオフレグランス”が再登場

「melt」は“休みながら美しく 休息美容”をコンセプトに、音・泡・感触・香りでさまざまな感覚にはたらきかけるヘアケアブランド。髪のケアだけでなく、ヘアケアタイムを“自分を大切にする時間”に変えることをめざしています。

2025年1月の発売時には、「あまく贅沢な香りに包まれて幸せなバスタイムになった」「上品なカカオの香りがお気に入り」「使い終わってしまうのが悲しい」といった声と再販の要望が多数ありました。

これらの声を受け今回、寒さ深まるホリデーシーズンに新パッケージの限定セットを発売しました。

■ホリデーシーズン×カカオフレグランス

街中に寒さときらめきが増すホリデーシーズンに。家の中では、温かな灯りとあまくリッチなカカオの香りで気分をゆるめ、ゆったりと過ごしたい。

「sweet melt collection」は、“あまくとろけるバスタイム”をコンセプトに、がんばった自分を甘やかす大人の上質な休息時間を表現しました。

髪表面と内側を同時に補修するハイブリッドリペア処方で、瑞々しくもやわらかくとろけるようなツヤ髪へと導く「メルト モイストシャンプー」「メルト モイストトリートメント」、ヘッドスパ発想のとろふわ濃密泡ができあがる生炭酸＊2 シャンプーの「メルト クリーミーメルトパウダー」（2包）をセットにした限定シリーズ。

フローラルとカカオが絶妙なバランスで絡み合う甘さと、心地よく穏やかな気分へと導くマインドフルアロマの香りをイメージしました。寒さが続く毎日に、あまくとろけるお風呂時間でほっと一息つくようなひとときを体感してはいかがでしょうか。

■商品詳細

限定セット商品名

「sweet melt collection メルト モイストシャンプー＆モイストトリートメント カカオフレグランス」

＜内容＞

「メルト モイストシャンプー／モイストトリートメント カカオフレグランス」

髪表面と内側を同時に補修するハイブリッドリペア処方を採用。リペアシールド成分*3 が髪表面に、メルティセラミド*4 が髪の内側に浸透し、ダメージ髪を集中補修します。

また、髪内部にうるおいをため込むメルティ美容液成分*5 を配合。髪本来のやわらかさと輝きを引き出し、瑞々しくやわらかい、とろけるようなツヤ髪へと導きます。

＊3 ラノリン脂肪酸（補修）

＊4 ビスメトキシプロピルアミドイソドコサン（補修）

＊5 加水分解ケラチン（羊毛）・加水分解シルク・加水分解コラーゲン・加水分解コンキオリン・ジラウラミドグルタミドリシンNa・ヒアルロン酸Na・乳酸（つや付与・保湿）

ホリデーシーズン限定の香り

あまくとろけるようなリッチなカカオの香り。香りの一部に天然精油をブレンド。ふんわり広がるフローラルとミルクのあたたかみのあるあまさでほろ苦いカカオのリッチな香りを引き立てています。

特別パッケージデザイン

あますぎず、ビターすぎず。今年もがんばった自分にちょっとしたご褒美を。ホリデーにぴったりな、少しリッチで気分が安らぐ特別な世界観を表現しました。

「メルト クリーミーメルトパウダー 2包 ＜パウダーシャンプー＞」

ヘッドスパ発想の、とろふわ濃密泡で洗い蓄積汚れ＊6 を落とす生炭酸＊2 パウダー

パウダーを水に混ぜると、炭酸が発生して発泡。泡もち200％＊7、毛穴より小さい炭酸＊2 泡によるもっちりとクリーミーで濃密な泡が頭皮と髪にとろけるように密着します。

いつもの洗い方では落としきれない、ついつけすぎてしまったスタイリング剤や皮脂などが混合した蓄積汚れを浮かせて落とし、次に使うトリートメントのなじみをよくするブースター効果もあります。

「メルト クリーミーメルトパウダー（1包1g）」を「メルト モイストシャンプー」（セミロングで2プッシュ程度）と混ぜて使うこともでき、きめ細かく豊かな泡立ちが実現。根元からなめらかな髪へ洗い上げます。

＊6 ついつけすぎてしまったスタイリング剤や皮脂などが混合した汚れ

＊7 改良前 炭酸パウダー比較

■商品概要

●商品名：「sweet melt collection メルト モイストシャンプー＆モイストトリートメント カカオフレグランス」

※数量限定品のため、無くなり次第終了となります。

（エボル）