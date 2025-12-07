カインズ、「Everyday Low Price」「Super Low Price」の地域最安値を約束する「ロープライス保証」を開始

　カインズは12月3日に、物価高が続く時代でも来店客の暮らしを支えるべく、地域最安値を約束する「ロープライス保証」を全国の「カインズ」店舗にて開始した。「Everyday Low Price」と「Super Low Price」のアイテムが、他社販売価格よりも高価な場合は、差額分をカインズポイントで還元する。

●これからのシーズンにうれしい商品が盛りだくさん



　「ロープライス保証」の対象商品には、洗濯用品やキッチン用品といった毎日使う暮らしの必需品を中心に、防寒用品や掃除用品、年末年始の帰省やお出かけで活躍するグッズなど、これからのシーズンにうれしい商品を数多く取り揃える。

　「Everyday Low Price」のおもな対象商品は以下の通り。

　「Super Low Price」のおもな対象商品は以下の通り。