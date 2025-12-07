【ＲＥＩＴ高配当利回り】ランキング (12月5日現在)
●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】
順位 コード 銘柄 利回り 12/5終値 決算期
1 <3472> ホテルレジＲ 6.57 74,700 25/11
2 <8963> ＩＮＶ 6.52 65,200 25/12
3 <3459> サムティＲ 6.11 114,400 26/01
4 <3463> いちごホテル 6.07 125,200 26/01
5 <2989> 東海道リート 5.87 112,900 26/01
6 <3249> 産業ファンド 5.87 146,900 26/01
7 <3492> ミラースＲ 5.84 92,400 26/02
8 <3468> スターアジア 5.74 60,800 26/01
9 <3309> 積水ハウスＲ 5.67 78,200 25/10
10 <3455> ヘルスケアＭ 5.64 115,200 26/01
11 <8985> ホテルリート 5.64 85,700 25/12
12 <2971> エスコンＪＰ 5.63 124,600 26/01
13 <2972> サンケイＲＥ 5.50 100,800 26/02
14 <3470> マリモリート 5.50 111,100 25/12
15 <3488> セントラルＲ 5.50 115,400 26/02
16 <8975> いちごオフィ 5.46 97,400 25/10
17 <3471> 三井不ロジ 5.45 118,200 26/01
18 <8966> 平和不リート 5.24 150,800 25/11
19 <3451> トーセイＲ 5.21 143,700 25/10
20 <3476> Ｒみらい 5.17 49,200 25/10
21 <8958> グロバワン 5.15 139,200 26/03
22 <3292> イオンリート 5.14 132,300 26/01
23 <2979> ソシラ物流 5.07 119,900 25/11
24 <3290> Ｏｎｅリート 5.01 88,600 26/02
25 <8953> 都市ファンド 4.95 119,300 26/02
26 <3296> 日本リート 4.92 98,400 25/12
27 <8984> ハウスリート 4.87 139,600 26/02
28 <3287> 星野Ｒリート 4.84 248,100 25/10
29 <8964> フロンティア 4.80 91,700 25/12
30 <8972> ＫＤＸ不動産 4.77 172,200 25/10
31 <8979> スターツプロ 4.72 198,400 25/10
32 <3466> ラサールロジ 4.66 152,300 26/02
33 <8961> 森トラストＲ 4.66 76,800 26/02
34 <3281> ＧＬＰ 4.65 143,500 26/02
35 <3487> ＣＲＥロジ 4.64 164,400 25/12
36 <3295> ＨＵＬＩＣＲ 4.62 173,100 26/02
37 <8956> ＮＴＴ都市Ｒ 4.60 136,600 25/10
38 <8986> 大和証券リビ 4.60 109,200 26/03
39 <8954> オリックスＦ 4.58 104,000 26/02
40 <8960> ユナイテッド 4.57 179,300 25/11
41 <3481> 菱地所物流Ｒ 4.42 128,000 26/02
42 <3462> 野村マスター 4.36 166,200 26/02
43 <8968> 福岡リート 4.33 184,900 26/02
44 <3279> ＡＰＩ 4.32 138,800 25/11
45 <3234> 森ヒルズＲ 4.30 144,200 26/01
