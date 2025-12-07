●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】


順位　 コード　銘柄　　　　　　利回り 12/5終値　 決算期
　1　　<3472>　ホテルレジＲ　　　6.57　 74,700　　25/11
　2　　<8963>　ＩＮＶ　　　　　　6.52　 65,200　　25/12
　3　　<3459>　サムティＲ　　　　6.11　114,400　　26/01
　4　　<3463>　いちごホテル　　　6.07　125,200　　26/01
　5　　<2989>　東海道リート　　　5.87　112,900　　26/01
　6　　<3249>　産業ファンド　　　5.87　146,900　　26/01
　7　　<3492>　ミラースＲ　　　　5.84　 92,400　　26/02
　8　　<3468>　スターアジア　　　5.74　 60,800　　26/01
　9　　<3309>　積水ハウスＲ　　　5.67　 78,200　　25/10
　10　 <3455>　ヘルスケアＭ　　　5.64　115,200　　26/01

　11　 <8985>　ホテルリート　　　5.64　 85,700　　25/12
　12　 <2971>　エスコンＪＰ　　　5.63　124,600　　26/01
　13　 <2972>　サンケイＲＥ　　　5.50　100,800　　26/02
　14　 <3470>　マリモリート　　　5.50　111,100　　25/12
　15　 <3488>　セントラルＲ　　　5.50　115,400　　26/02
　16　 <8975>　いちごオフィ　　　5.46　 97,400　　25/10
　17　 <3471>　三井不ロジ　　　　5.45　118,200　　26/01
　18　 <8966>　平和不リート　　　5.24　150,800　　25/11
　19　 <3451>　トーセイＲ　　　　5.21　143,700　　25/10
　20　 <3476>　Ｒみらい　　　　　5.17　 49,200　　25/10

　21　 <8958>　グロバワン　　　　5.15　139,200　　26/03
　22　 <3292>　イオンリート　　　5.14　132,300　　26/01
　23　 <2979>　ソシラ物流　　　　5.07　119,900　　25/11
　24　 <3290>　Ｏｎｅリート　　　5.01　 88,600　　26/02
　25　 <8953>　都市ファンド　　　4.95　119,300　　26/02
　26　 <3296>　日本リート　　　　4.92　 98,400　　25/12
　27　 <8984>　ハウスリート　　　4.87　139,600　　26/02
　28　 <3287>　星野Ｒリート　　　4.84　248,100　　25/10
　29　 <8964>　フロンティア　　　4.80　 91,700　　25/12
　30　 <8972>　ＫＤＸ不動産　　　4.77　172,200　　25/10

　31　 <8979>　スターツプロ　　　4.72　198,400　　25/10
　32　 <3466>　ラサールロジ　　　4.66　152,300　　26/02
　33　 <8961>　森トラストＲ　　　4.66　 76,800　　26/02
　34　 <3281>　ＧＬＰ　　　　　　4.65　143,500　　26/02
　35　 <3487>　ＣＲＥロジ　　　　4.64　164,400　　25/12
　36　 <3295>　ＨＵＬＩＣＲ　　　4.62　173,100　　26/02
　37　 <8956>　ＮＴＴ都市Ｒ　　　4.60　136,600　　25/10
　38　 <8986>　大和証券リビ　　　4.60　109,200　　26/03
　39　 <8954>　オリックスＦ　　　4.58　104,000　　26/02
　40　 <8960>　ユナイテッド　　　4.57　179,300　　25/11

　41　 <3481>　菱地所物流Ｒ　　　4.42　128,000　　26/02
　42　 <3462>　野村マスター　　　4.36　166,200　　26/02
　43　 <8968>　福岡リート　　　　4.33　184,900　　26/02
　44　 <3279>　ＡＰＩ　　　　　　4.32　138,800　　25/11
　45　 <3234>　森ヒルズＲ　　　　4.30　144,200　　26/01

