Photo: 山田洋路

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

「安旨ワイン」という言葉に惹かれて買ったものの、飲んでみると渋みが強すぎてガッカリ…。そんな経験、一度はありますよね。

今回は、私たちの晩酌を救うかもしれない「魔法のマドラー」を忖度なしでレビュー。独自の金属触媒技術により、たった10秒で飲み物の雑味を抑え、まろやかにすると謳うこの製品、本当に味が変わるのかどうかを検証します。

第一印象：指紋がつかない「ブラスト」の上質感

Photo: 山田洋路

「魔法のマドラー」は、金属加工の聖地・燕三条の職人が仕上げた逸品。仕上げは「ミラー」と「ブラスト」の2種類がありますが、実物を触ってみて個人的に感動したのは「ブラスト仕上げ」でした。

表面につや消し加工が施されており、マットで渋い光沢が非常に上質。そして何より、素手で触れても指紋が付きにくいのが嬉しいポイントです。道具としてガシガシ使いたい私にとって、この汚れの目立ちにくさは大きなメリットだと感じました。

Photo: 山田洋路

一方の「ミラー仕上げ」は、鏡のような美しい光沢感があり、まさに「職人技」を感じさせる輝き。どちらもくびれのない直線的なデザインで、プロダクトデザイナー秋田道夫氏による設計ならではのスタイリッシュさが際立ちます。

味覚検証：スーパー最安値のワインと酸味の強いコーヒーで実験

Photo: 山田洋路

さて、肝心の「魔法」は本当にかかるのか？ 今回はあえて、スーパーの棚に並んでいた中で一番安い赤ワインを用意して検証してみました。

グラスにワインを注ぎ、「魔法のマドラー」でゆっくりと10秒ほどかき混ぜます。マドラー未使用のものと飲み比べてみたところ…

「…あ、角が取れてる」。

一口目でなんとなく違いを感じました。未使用のものは舌に引っかかるような渋みがあったのに対し、混ぜたほうは渋みや角が取れ、まろやかな口当たりに変化しています。これはデキャンタージュで生まれるような「熟成感」といえる変化かもしれません。

さらに、コーヒーでも試してみました。少しトゲのある酸味が気になるコーヒーだったのですが、混ぜた後はこれが和らぎ、全体的に丸みのある味になりました。お酒だけでなく、毎朝のコーヒーを飲みやすくするのにも活用できそうです。

利便性：カラビナで吊るせる「ギア」としての優秀さ

Photo: 山田洋路

今回使用した「魔法のマドラー」170mmモデルは、センターに大胆なスリット（穴）が開いています。これがアウトドアシーンでも便利そう。このホールにカラビナを通せば、ギアハンガーやバックパックに吊り下げて持ち運ぶことができます。

また、使い終わった後のメンテナンスも簡単。構造がシンプルなので、サッと水洗いするだけで汚れが落ち、清潔さを保てます。この手間のなさは、酔っ払った後の片付けや、水場が限られるキャンプ場では非常にありがたいポイントです。

「魔法のマドラー」を使ってみて感じたのは、長く付き合えるしっかりとした「道具」であるということ。安いワインやクセのあるコーヒーを美味しく補正してくれるだけでなく、燕三条製の美しい仕上げが所有する喜びを高めてくれ、道具としての「愛着」と「実用性」を兼ね備えた1本だといえそうです。

自宅での晩酌をアップグレードしたい方はもちろん、キャンプでお酒やコーヒーにこだわりたい方にもおすすめ。詳しい情報は以下リンクよりチェックしてみてください。

Photo: 山田洋路

Source: CoSTORY