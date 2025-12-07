「冬服足りない！」→【ハニーズ】へ！ 40・50代に似合う「おすすめセーター」

本格的に寒さが厳しくなってきた今。ワードローブから冬物を出してみると「なんだか服が足りない……！」なんてことも。そんな時、アイテムを買い足すなら大人世代はどのブランドをチェックするのがおすすめ？ 編集部のイチオシは【ハニーズ】の一部店舗でも買える大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】。上品なデザインのラインナップの中から、今すぐ活躍しそうな「セーター」にフォーカスしました。

マストハブなプレーンセーター

【GLACIER lusso】「裾スリット入りニット」\4,980（税込）

大人のワードローブに備えておきたいのが、無地のプレーンなセーター。オンオフ問わず使いやすいアイテムは、コーデ組みに悩んだ時にも頼りになります。袖と裾がリブになっているから、ゆとりのあるボックスシルエットでもスッキリとした印象に。裾の長さに前後差があり、アウトスタイルでもバランスよく着こなせそうです。

ラメ入りニットでコーデを華やかに格上げ

【GLACIER lusso】「スパンコールニット」\4,980（税込）

スパンコール付きラメ糸を使った、上品な輝きが魅力のVネックセーター。光を受けてさりげなくきらめくラメニットは、シンプルなコーデも華やかに格上げしてくれそう。ややゆったりとしたシルエットと長めの丈感で、楽に着られそうなのも嬉しいポイント。シャツをレイヤードしてきちんと感を演出した着こなしもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。