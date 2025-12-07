「ランチ代を返して！」新築祝いで出前を頼んだら──お金にルーズなママ友に、モヤモヤが止まらない！

お金の切れ目は縁の切れ目とよくいいます。特に関係性の薄いママ友同士での金銭の貸し借りは、お金を失いかねないので極力避けるべきでしょう。今回は筆者の知人B子の話です。新築祝いに招かれたB子でしたが、想定外の金銭トラブルが起きてしまったといいます。

新築祝いにお金を包んだ

最近家を建てたというママ友A子。この間「ぜひ新築に遊びに来て。お昼は家で出前を取るから」と誘われたので遊びに行くことにしました。

手ぶらでは申し訳ないと思ったので、ネットで新築祝いについて調べてみた私。友人へのお祝い金としての相場は5千円ほどとのことだったので、現金5千円を包んでいくことにしました。

するとA子は大喜び。ただ「お金めっちゃうれしい！ 気を遣ってくれてありがとう！」というA子のセリフに少しひいてしまった私。この時、A子の本性に気付いておくべきでした。

ランチ代でトラブル発生

しばらく話し込んでいると、気が付けばお昼に。

時間に気付いたA子が「そろそろ出前を取ろっか。何がいい？」と聞いてきました。「せっかくだから普段食べないようなものにしよう。今日はおごるからさ！」と言うので、少し高級なお弁当を頼むことにしました。