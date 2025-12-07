毛繕いをして身なりを整えていた猫ちゃん。そんな猫ちゃんを見ていた飼い主さんが、猫ちゃんと前足の間に指を差し込んでみたところ…。可愛すぎる猫ちゃんの反応は44万再生を突破。投稿を見た人からは「可愛すぎます♡」「びっくりしたお顔が可愛いｗ」といった声が寄せられることとなりました。

【動画：毛づくろいをしていた猫→そっと指を差し込んでみた結果…思わず笑ってしまう『まさかの反応』】

毛繕い中のおはぎちゃんに指を差し出してみた飼い主さん

Instagramアカウント『おはぎ カナディアンカール』に投稿されたのは、カナディアンカールのおはぎちゃんが一生懸命毛繕いをしている姿。この日、飼い主さんの近くで毛繕いをしていたおはぎちゃん。前足の肉球をぺろぺろと舐めて、身だしなみを整えていたといいます。

そんな脇目も振らずに、丁寧に毛繕いをするおはぎちゃんの姿を見た飼い主さんは、イタズラ心をくすぐられてしまったご様子。毛繕いをするおはぎちゃんの口元に、自分の指を持っていってみることにしたのでした。

夢中で指を舐めるおはぎちゃん

自分の肉球を毛繕いをしていたおはぎちゃんは、他のことに意識が向かないほど集中していたのか、飼い主さんが近づける指に気が付いていないご様子。自分の前足と一緒に飼い主さんの指も舐め始めたといいます。

一生懸命すぎて毛繕い以外考えられないおはぎちゃんの様子に、思わずキュンとしてしまいます。

その後、おはぎちゃんは一瞬違和感を感じたのか少しの間立ち止まったものの、すぐに毛繕いを再開。おはぎちゃんの真面目さと綺麗好きなところに、ますます愛らしさを感じます。

自分の前足じゃないと気が付いた瞬間…

そんなほのぼのとした光景をずっと見ていたいところですが、おはぎちゃんの毛繕いタイムは終わりを迎えることに。おはぎちゃんは何度か飼い主さんの指を舐めると、ふと顔をあげて飼い主さんの方を見つめてきたのだそう。どうやら、毛繕いしていたのが自分の前足ではないと気が付いてしまったようです。

目を真ん丸にして、驚いたような表情で飼い主さんを見上げるおはぎちゃんは、何か言いたそうなお顔。（笑）

真剣に毛繕いをしすぎて、周りが見えなくなってしまうおはぎちゃんの姿に悶絶する人が続出することとなったのでした。

おはぎちゃんが飼い主さんの指を毛繕いしている光景は、たくさんの人に笑顔を届けることに。「可愛いですね」「うちの子も手の甲まで舐めてくれますｗ」と、おはぎちゃんのうっかりさんな一面が、投稿を見た人を癒やしています。

こちらの光景が投稿されているInstagramアカウント『おはぎ カナディアンカール』では、そんなおはぎちゃんの愛らしさあふれる日常が綴られています。遊んでいる姿や飼い主さんに甘える姿など、おはぎちゃんの魅力がたっぷりと詰まっていますよ。

おはぎちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

