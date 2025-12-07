歌手の渡辺美里（５９）が、デビュー４０周年をエネルギッシュに駆け抜けている。１１月まで約８か月続いた、全国２９か所を巡るツアーを完走。２４日には大ヒット曲「Ｍｙ Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ」などを収録したベストアルバム「ＵＬＴＲＡ ＰＯＰ」を発売する。国内女性ソロ歌手初のスタジアム公演となる埼玉・西武球場（現ベルーナドーム）でのライブなど、時代を彩ってきた歌姫に迫った。（堀北 禎仁）

４０年間を振り返る渡辺の熱っぽい語り口は、まるで歌のように感情がこもっている。代表曲となる「Ｍｙ Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ」に初めて出会った１９歳の頃の思い出も、あっという間に再現してみせた。

「目黒区の青葉台にあるスタジオに小室（哲哉）さんが来て『すごくいい曲ができた』と言って、メロディーをピアノで弾いてくれた。聴いた瞬間に鳥肌が立った。自分の人生を左右する曲になるとは想像しなかったけど、ボーカリストとして、この曲を絶対歌いたいと思った」

当時はデビューアルバムと２枚目のアルバムを同時進行で制作する忙しさ。大阪を含めたラジオの生放送を週３日こなしながら、レコーディングとツアーに明け暮れていた。「『Ｍｙ Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ』から忙しくなったというよりは、その前からバーッと滑走路を走って加速させて飛び立つような状況だった」

同曲を作曲した小室も、１９８４年にＴＭ ＮＥＴＷＯＲＫでデビューしたばかり。「お互いに忙しかったから刺激を受け合っていた。切磋琢磨（せっさたくま）っていう言葉がふさわしいのかな」

大ブレイクした実感は、福岡でのライブ後に味わった。「スタッフで博多の屋台に行ったら、お店の上の方にトランジスターラジオがあった。『Ｍｙ Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ』が流れてきた時に、ヒットしてるんだなと思いました」

３歳から歌を歌うようになり、１０歳で早くも生涯の仕事にすると心に決めた。８５年にデビュー。「ロックを母乳に育ちました」という当時のキャッチコピーを、今でも胸に秘めている。「やっと自分自身の声をたくさんの人に聴いてもらえる、という喜びにあふれた１８歳だった。１０代で私のようなタイプの曲を発信してる人は、たくさんはいらっしゃらなかった。日本の経済も良くて、面白いことが起こりそうっていう予感に満ちた時代だった」

「Ｍｙ Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ」が大ヒットした８６年には、西武球場で夏恒例のライブがスタート。２００５年まで続き、数々の名場面をつくり出した。

「スタジアムでのライブという文化がない中、まさか２０年も続けられるとは思っていなかった。何もない状況の中から、手にマメをいっぱい作りながら開拓していった感じはありますね」

雷雨で中止になった８９年の同所で、泣きながら叫んだ「青春のバカヤロー！ 雨のバカー！」という名言は今も語り草だ。プロ野球・ヤクルトの公式マスコット・つば九郎（担当スタッフの死去で活動休止）が題材にするなど、思わぬ反響もあった。

「そんなに役に立つ言葉になるとは思わなかった。つば九郎くんは神宮球場で（２２年のライブで販売した）『雨のバカー』と書いてあるタオルを掲げてくれていた。スタジアムでライブをやることがあれば来てほしかったな」

ちなみに今の渡辺が西武球場でライブをしたら何と叫ぶだろうか。「『温暖化ー！ みんな生きてるかー！』って言うかな（笑）。スタジアムは独特の雰囲気があるけど、暑いからお客さんが大変。気象状況をしっかりチェックしてからですね」

ベストアルバム「ＵＬＴＲＡ ＰＯＰ」には、４０周年にちなんで４０曲を収録。小室をはじめ、シンガー・ソングライターの岡村靖幸（６０）や槙原敬之（５６）ら、渡辺に関わった総勢５９人のクリエイターが「渡辺美里といえばこの曲」をテーマにセレクトした。ファンに人気の「サマータイム ブルース」「１０ ｙｅａｒｓ」をはじめ、デビュー曲「Ｉ’ｍ Ｆｒｅｅ」から、槙原が提供した６月リリースの最新曲「折りたたみ傘」までが時系列で並んでいる。

「４０周年のご褒美みたいな感じ。ご縁があった人たちからの選曲とメッセージで作られているのは初めての試み。今までのベスト盤とは違うものになっている。皆さんからのラブレターといったら大げさかもしれないですけど、どんな言葉を寄せてくれているのかすごく楽しみ」

４０周年記念ツアー「ＢＩＴＴＥＲ☆ＳＷＥＥＴ ＵＬＴＲＡ ＰＯＰ ＴＯＵＲ ２０２５」は好評で、来春の追加公演が決定。０６年から１９年まで続いたライブ「美里祭り」の続編ともいえる盛り上がりに「毎日が祭りみたい」と喜ぶ。

コロナ禍でもスタジオに通って一人でボイストレーニングしたことが今、生きている。「いつ何時ライブをやってもいいように自主トレしてました。愚直なまでにやってきたので、小さな種がしっかりと実を結んだ」と自信を胸にステージへ上がっている。

「コンサートは鳴りやまない拍手や、あふれんばかりの笑顔と歓声があって完成形。最後のピースがはまる感じがしている」

多くの日本人は、「わかり始めた Ｍｙ Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ」という歌詞を自らに重ねてきた。渡辺自身はどう感じているだろうか。

「いまだに、わかってないことの方がいっぱい。でも、ありがたいことに音楽を作ることに集中させてもらえる環境がずっと続いた。世の中の厳しさも含めて、１０代、２０代の時にはわからなかったことも、今なら『なるほどね』と理解できることも増えました」

還暦を迎える来年以降も、歌に希望を託すつもりだ。

「私が１０代だった頃のように、今の子供たちが未来を描いた時に『あんなこともこんなこともかなえるんだ』と思えるような５年後や１０年後になってほしい。大人になるって楽しそうだな、と子供たちに思ってもらえるステージや楽曲を作っていたい。ワインのように熟成させつつ、フレッシュにいきたいですね」

「最高の渡辺美里」を更新するため、自分自身に革命を起こし続ける。

◆渡辺 美里（わたなべ・みさと）１９６６年７月１２日、京都府生まれ。５９歳。８５年５月２日にシングル「Ｉ’ｍ Ｆｒｅｅ」でメジャーデビュー。８６年１月発売の「Ｍｙ Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ」でオリコンチャート１位を獲得し、女性ボーカリストとしての地位を確立。８６年から２０年連続で行った西武スタジアム公演は累計約７５万人を動員した。