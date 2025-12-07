今月３日に自身のＳＮＳで結婚したことを報告した元乃木坂４６でタレントの松村沙友理が７日、ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」（日曜・午前９時５４分）に生出演した。

ＭＣで爆笑問題の田中裕二から結婚と妊娠を祝福された松村は「おふたりからもご祝儀いただいちゃってうれしいです」と田中と相方の太田光に感謝した。さらに結婚式の予定を太田に聞かれ「まだ決まってないんですけど、早めには」と明かしていた。ゲスト出演したタレントの小倉優子から「結婚、出産、妊娠したら、どうするのかな？このキャラは」と聞かれ「私は、ず〜っと、みんなのプリンセス、さゆりんごです。キュ〜ン」とポーズを取り「先輩を見習って臨機応変りんごで」と笑わせていた。

松村はインスタグラムで「私事で恐れ入りますが、 このたび結婚いたしましたこと、 ならびに新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」と発表した。薄ピンクのドレープたっぷりのドレス姿のショットを添え「わんこも二匹に増え、守るものができたことで、 日々の気持ちがより豊かになり、たくさんのパワーをもらっています。 体調に気をつけながらにはなりますが、引き続き私らしくさゆりんご全開で頑張ります！」と伝えた。

松村は２０１１年に乃木坂４６の１期生オーディションに合格。１２年にデビューした。２１年７月にグループを卒業。愛称は「さゆりんご」。現在は人気ファッション誌「ＢＡＩＬＡ」でレギュラーモデルを務めるなど活躍している。