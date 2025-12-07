『今夜のべらぼう』蔦重たちが追いつめられる
俳優の横浜流星が主演を務める、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の第47回「饅頭（まんじゅう）こわい」が、12月7日に放送される。
【写真あり】「分かりやすい！」新たな相関図を公開
前回は、蔦重（横浜流星）は納得する役者絵が仕上がらず行き詰まっていた…。そんな中、蔦重と歌麿（染谷将太）、2人にしか生み出せない絵を見てみたいと訴えるてい（橋本愛）。この思いに突き動かされ、歌麿が再び耕書堂に戻ってくる。その後、役者絵は完成し、歌舞伎の興行に合わせて、蔦重は絵師・東洲斎写楽の名で絵を売り出す！写楽のうわさは、徐々に江戸市中、江戸城中にも広まっていく…。
今回は、定信（井上祐貴）や平蔵（中村隼人）たちの仇討ち計画は、治済（生田斗真）に気づかれる。治済は毒まんじゅうで大崎（映美くらら）を死に追いやり、定信や蔦重（横浜流星）たちも追いつめられる。一時的に店を閉めた蔦重（横浜流星）だったが、定信のもとを訪ね、将軍・家斉（城桧吏）を巻き込んだ驚きの策を提言する。仇討ち計画は再び動き出し、定信は、体調を崩していた、清水重好（落合モトキ）の元を訪ねる…。
【写真あり】「分かりやすい！」新たな相関図を公開
前回は、蔦重（横浜流星）は納得する役者絵が仕上がらず行き詰まっていた…。そんな中、蔦重と歌麿（染谷将太）、2人にしか生み出せない絵を見てみたいと訴えるてい（橋本愛）。この思いに突き動かされ、歌麿が再び耕書堂に戻ってくる。その後、役者絵は完成し、歌舞伎の興行に合わせて、蔦重は絵師・東洲斎写楽の名で絵を売り出す！写楽のうわさは、徐々に江戸市中、江戸城中にも広まっていく…。